Bad Rehburg

Am 3. November 1941 begann die Geschichte des Arbeitskommandos 5790 im Rehburger Forst. Ein Lager für sowjetische Kriegsgefangene, in dem allein im ersten Winter 44 Menschen starben. 80 Jahre später, am 3. November 2021, 19.30 Uhr, lädt der Arbeitskreis Stolpersteine Rehburg-Loccum in die Romantik Bad Rehburg ein, um Gerd A. Meyer seine Geschichte erzählen zu lassen. Er wird von den Spurensuche nach seinem Vater Tolja, der russischer Kriegsgefangener war, berichten.

Zwischen Massengräbern in Sandbostel ist Gerd A. Meyer am 22. Juni Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier begegnet. Es war der 80. Jahrestag des Überfalls Deutschlands auf die Sowjetunion, Steinmeier wollte erinnern, wollte mahnen und mit jemandem sprechen, der direkt betroffen ist. Das alles traf auf Meyer zu.

Die deutsche Frau und der russische Gefangene verliebten sich

Gerd A. Meyer wurde im November 1945 geboren. In der Nähe von Sandbostel im Landkreis Rotenburg als Kind einer jungen ledigen Frau aus einer Bauernfamilie. Sein Vater? Über den wurde geschwiegen. Erst nach und nach erfuhr er, dass dieser unbekannte Vater ein sowjetischer Gefangener war, der auf dem Hof arbeiten musste. Dass dessen Vorname Tolja war, Meyers Mutter und der junge, gut aussehende Russe sich ineinander verliebten, und dass dieser Tolja in Sandbostel noch vor der Geburt des kleinen Gerd starb. Mehr nicht.

Jahrzehntelang suchte Meyer akribisch und ausdauernd nach Spuren, bis er schließlich den Nachnamen des Vaters erfuhr und seine russische Familie ausfindig machen konnte. Von seinem ersten Besuch bei seiner unbekannten Familie brachte er sich den Knauf einer Gartenpforte mit, die seit dem in seinem Wohnzimmer an der Wand hängt. Den Knauf, der seinen Vater in den Garten führte, in dem er vor dem Krieg glücklich war, und den er oft in der Hand gehalten hatte. Seinen Vater holte er aus der Anonymität der Massengräber Sandbostels hervor, indem er dort ein Kreuz für ihn aufstellte.

Zu Tausenden sind Kriegsgefangene bei Sandbostel in Massengräbern verscharrt worden. Auf einem dieser Gräber steht mittlerweile ein Kreuz für Gerd A. Meyers Vater. Quelle: Beate Ney-Janßen

Was Meyer dem Bundespräsidenten an diesem Kreuz erzählte, wird er nun in der Romantik Bad Rehburg vortragen – stellvertretend für die Schicksale der Sowjets, die im Rehburger Forst starben. Bereits am Vormittag unterhält Meyer sich mit Schülern der IGS Nienburg. Der Arbeitskreis Stolpersteine recherchiert unterdessen weiter zur Geschichte des Lagers, das es von 1941 bis 1945 in seiner Stadt gab.

Anmeldungen sind notwendig mit Angabe vollständiger Kontaktdaten per E-Mail an arbeitskreis@stolpersteine-rehburg-loccum.de oder telefonisch unter (01 74) 9 13 95 98. Es gelten die 3-G-Regeln. Der Eintritt ist frei.

Von Beate Ney-Janßen