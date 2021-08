Neustadt

Wenn sich Klaus-Dieter Symolka morgens kämmt, ist er beim Blick in den Spiegel nicht allein. Begleitet wird sein morgendliches Tun dieser Tage von Melanie Stoy (CDU) und Willi Ostermann (UWG). Die Konterfeis der beiden Politiker blicken von zwei an einem Laternenmast befestigten Wahlplakaten direkt in das Badezimmer von Symolka und seiner Lebensgefährtin Irmtraut Deuter. „Ich grüße die Herrschaften jeden Morgen erst einmal, wenn ich ins Bad gehe“, sagt Deuter lachend. Beide nehmen den aktuellen Zustand mit Humor, möchten nun aber nicht bis zur Wahl bei der Morgentoilette unter Beobachtung stehen – sie wünschen sich Abhilfe.

Schnelle Hilfe ist zugesagt

Die hat Ostermann in einem Telefonat mit Symolka bereits zugesagt: Binnen zweier Tage soll das entsprechende Plakat aus der Kernstadt entfernt werden. „Ich kann solche Sachgründe durchaus nachvollziehen und will da gerne helfen“, sagt er. Man könne aber natürlich nicht jeden Standort auf solche Belange prüfen, bevor die Plakate angebracht werden. Melanie Stoy habe er noch nicht erreichen können, sagt Symolka. Hilfe habe man ihm von ihrem Büro aber zugesichert.

Beim Blick in den Spiegel ist Klaus-Dieter Symolka nicht allein. Melanie Stoy und Willi Ostermann sind dieser Tage immer dabei. Quelle: Mirko Bartels

Für das Rentnerpaar sind Besucher im Spiegel keine ganz neue Situation. „Vor einigen Jahren war auch schon der damalige Bürgermeister Uwe Sternbeck zu Gast“, sagt Deuter. Damals habe es allerdings einige Telefonate gebraucht und gut 14 Tage gedauert, bis das Plakat entfernt wurde. „Wir freuen uns darüber, wenn es diesmal schneller geht“, sagt sie.

Von Mirko Bartels