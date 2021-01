Neustadt

Sie haben schon in ihrer Jugend Strapazen, Angst und Entbehrungen erlitten. Umso schöner haben sich Waltraud (86) und Hugo Radke (89) das gemeinsame Leben in Hagen und später in Neustadt gestaltet. Am 30. Dezember hat das Paar seine eiserne Hochzeit gefeiert – den Zeiten entsprechend bescheiden mit einem Stück Kuchen.

„Wir mussten damals heiraten“, sagt Waltraud Radke verschmitzt. Nicht dass die damals 21-Jährige schon schwanger gewesen wäre. „Aber wir hätten als Unverheiratete keine Wohnung bekommen, das galt als Unzucht.“ So zog das Paar ins Standesamt Hannover, und wenig später in die erste gemeinsame Wohnung im Sahlkamp. Als sich in den Sechzigerjahren der Nachwuchs ankündigte, folgte der Umzug nach Hagen. In einem Bauernhaus in der Ortsmitte richteten sich Radkes mit Hunden, Katzen, Tauben und anderem Geflügel ein kleines Paradies ein. „Das war eine glückliche Zeit“, erinnert sich Waltraud Radke.

Anzeige

Fluchterfahrungen verbinden die Eheleute

Das ländliche Idyll wussten Radkes zu schätzen. In jungen Jahren hatten beide flüchten müssen: Waltraud kam mit zehn Jahren aus Cottbus nach Garbsen. Und ihr Hugo hatte mehrfach umsiedeln müssen: Seine Familie aus dem Schwäbischen hatte sich in Bessarabien angesiedelt, einem Landstrich in der heutigen Republik Moldau ( Moldawien) am Schwarzen Meer. Die Kolonisten von dort wurden im Lauf des Krieges erst nach Polen geschickt, später weiter nach Westen.

Auf dem Schützenfest in Schloss Ricklingen trafen sich die beiden 1950 das erste Mal und fanden rasch Gefallen aneinander: „Er sah gut aus, ich habe mich in seine blauen Augen und sein blondes Haar verliebt“, sagt die Frau. Er lud sie zum Karussellfahren ein, dann ergab eins das andere. Zur Hochzeit, die die beiden im kleinen Kreis mit Trauzeugen und Familie feierten, trug Waltraud Radke einen Brautstrauß aus weißen Nelken. Die stehen für ewige Treue.

Freizeitparadies im Kleingarten

Das habe sich bewahrheitet über all die Jahre, sagt die Neustädterin. Nach dem Umzug nach Neustadt, der Nähe zu ihrem Arbeitsplatz als Reinigungskraft im Klinikum wegen, richteten sich Radkes in ihrer Vier-Zimmer-Wohnung gemütlich ein, schufen sich ein neues Freizeitparadies in ihrem Kleingarten Im Wiebusche. Sie genossen gemeinsame Urlaube, erst im Zelt, später mit dem Wohnwagen. Und sie ließen einander Freiheiten. „Mein Mann war immer eher häuslich, ich eher auf Achse“, sagt Waltraud Radke. Wenn sie mal wieder etwas vorhatte, sagte er nur: „Dann geh mal, ich bleib solange hier.“

Inzwischen ist vieles anders. Hugo Radke ist ins Seniorenheim am Wölper Ring umgezogen. Nach einem Insektenstich und allergischen Schock vor gut einem Jahr hat er mit Spätfolgen zu kämpfen. Seine Frau besucht ihn täglich, soweit es die Corona-Regeln zulassen. Gäste zum Hochzeitstag waren nicht erlaubt. Dafür ein gemeinsames Stück Kuchen im Speiseraum. „Unsere Tochter war auch da, und sie hat mir einen großen Strauß weiße Nelken geschenkt“, sagt Waltraud Radke. „Da sind mir glatt die Tränen gekommen.“

Von Kathrin Götze