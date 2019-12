Neustadt

Der sechsjährige Harald feilt konzentriert an seinem Werkstück. Während sich Eltern am Sonnabendmorgen in den Einkaufstrubel stürzen oder eine Auszeit nehmen, werden ihre Kinder in der Weihnachtswerkstatt der Jugendkunstschule kreativ.

Elf Kinder schneiden, falten, feilen und sägen. „Die Premiere des Angebots ist ein Erfolg“, freut sich Gabriela Ulrich-Pfeifenbring vom Vorstand der Jugendkunstschule und blickt auf die eifrige Gruppe. Um dem Nachwuchs unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten zu bieten, hat sich Kursleiterin Andrea Grams eine Menge einfallen lassen. Schon die Materialauswahl ist interessant: Von zarten Federn bis zu massivem Specksteinen stehen ganz unterschiedliche Werkstoffe zur Verfügung, wobei Pappe und Papier den Schwerpunkt bilden. Die jüngeren Teilnehmer kleben Papierstreifen zu Sternen und gestalten Rentiere oder Engel. Dabei experimentieren sie fleißig mit Glitzer und kleinen Aufklebern. Zubehör wie Borte, rote Rentiernasen und Augen wird großzügig ausgegeben.

Harald (6) feilt konzentriert an seinem Speckstein. Quelle: Patricia Chadde

Feilerei in der Weihnachtswerkstatt

Am Nachbartisch feilt die achtjährige Karlotta dagegen gerade die Ecken ihres Specksteines. Es wird ein selbst entworfener Schmuckanhänger. Der sechsjährige Harald sägt derweil ein längliches Stück in kleinere Teile. „Ich bastele super gerne mit meinen Patenkindern“, sagt Kursleiterin Grams. Schon ihre Mutter war leidenschaftlich mit Klebstoff, Schere und Stift aktiv, um gemeinsam mit ihren beiden Töchtern Adventsdekorationen und Tannenbaumschmuck zu schaffen.

Inzwischen setzt Andrea Grams die Basteltradition mit ihrem Patenkind Ylvie fort. Das Urteil der Jugendlichen entscheidet zugleich darüber, ob das Angebot für die Weihnachtswerkstatt attraktiv ist oder verworfen werden sollte „Wenn Ylvie etwas doof, zu schwierig oder unattraktiv findet, wird es nicht gemacht“, sagt Grams.

Wie die hochkonzentrierten und eifrigen Weihnachtswerkstatt-Teilnehmer aber beweisen, scheint Ylvie in Sachen Basteltrends eine echte Spürnase zu sein. Von Engel bis Rentier werden alle Vorschläge mit Feuereifer umgesetzt – und die Eltern dürften staunen, wenn sie ihre Kinder nach zwei kurzweiligen Stunden in Neustadts Jugendkunstschule wieder abholen. Denn vom Roboter bis zum Engel, vom Monster bis zur Eule sind einige hübsche Gestalten entstanden, die natürlich alle mit nach Hause kommen.

