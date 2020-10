Neustadt/Lutter

Die Kassenbonpflicht sorgte bei ihrer Einführung zum Januar 2020 für große Diskussionen. Besonders kleine Geschäfte wie Bäckereien oder Kioske ärgerten sich über die Verpflichtung, für jeden kleinen Einkauf einen Bon zu herauszugeben. Mittlerweile gilt die Bonpflicht seit zehn Monaten. Haben sich die Befürchtungen der Geschäftsleute in Neustadt bewahrheitet?

Hohe Kosten und Papierverschwendung

Eine Verkäuferin in Rautes Backstube an der Marktstraße findet deutliche Worte zur Kassenbonpflicht: „Ich finde es nach wie vor schwachsinnig“, sagt sie. Sie müsse für jeden noch so geringen Einkauf einen Papierbeleg ausdrucken, den dann niemand mitnehme. Das sei Papierverschwendung. Hinzu kämen die Mehrkosten für die Anschaffung der Papierrollen und die gesonderte Entsorgung – das verwendete Thermopapier enthält Stoffe, die potenziell gesundheitsschädlich sind. Immerhin die ebenfalls geforderte Aufrüstung der Kassen mit neuen Sicherheitseinrichtungen sei nicht nötig gewesen, da das Geschäft diese bereits gehabt habe, erzählt sie.

„Die neuen Regeln haben mich viel Geld gekostet“, sagt auch Sabine Roehl, Inhaberin des Storchen-Cafés in Neustadt. Sie betreibt noch zwei Filialen in Kolenfeld und Hagenburg. Für alle musste sie neue Kassensysteme anschaffen. Das habe mehrere Tausend Euro gekostet, erzählt die Unternehmerin. Wenn sie mobil verkaufen wollten, bräuchten sie noch zusätzliche Kassen. Wegen der hohen Anschaffungskosten ließen sie das deshalb sein. Der Kassenbon werde jedes Mal automatisch gedruckt, obwohl ihn kaum jemand wolle. Wegen der zusätzlichen Daten, die durch das neue Gesetz darauf stehen müssen, werde noch mehr Papier verbraucht.

Belege bedeuten mehr Transparenz

Darum gibt es die Kassenbonpflicht Die Kassenbonpflicht ist Teil des Gesetzes zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen, kurz Kassengesetz. Es gilt seit Anfang 2020. Ziel ist es, Steuerbetrug zu verhindern: Durch Manipulationen an Kassensystemen komme es jedes Jahr zur Unterschlagung von zehn Milliarden Euro, schätzt das Bundesfinanzministerium. Mit der vorgeschriebenen Aufrüstung von Kassen und der Belegsausgabe sind Geschäftsvorgänge genauer dokumentiert, Unregelmäßigkeiten fallen schneller auf. Verkäufer müssen bei jeder Transaktion einen Bon ausstellen. Wer das nicht tut, muss zwar nicht sofort mit Sanktionen rechnen. Es können jedoch Zweifel an allen Finanzangaben des Unternehmers entstehen. Eine Pflicht, Kassenbons in Papierform auszugeben, besteht nicht. Digitale Belege sind möglich, aus Datenschutzgründen jedoch umstritten. Ferner ist kein Kunde gezwungen, den Beleg tatsächlich mitzunehmen.

Wirklich ausgedruckt, wird der Bon längst nicht überall. Am Verkaufsstand der Fleischerei Plinke gibt es den Beleg auf Wunsch des Kunden. „Ich werde oft nur einmal pro Tag danach gefragt“, sagt Verkäuferin Sylvia Leymann. Auch bei der Bäckereikette Vatter gibt es ihn nur auf Anfrage – und digital. „Die Kunden können ihn per QR-Code aufs Handy bekommen“, sagt eine Unternehmenssprecherin.

In der Bäckerei Blume aus Lutter sind die Geschäfte zwecks Buchführung ohnehin schon mit Bondruck erledigt worden. „Für uns war es keine große Umstellung“, sagt Inhaber Björn Blume. Nur die stete Frage, ob der Kunde einen Bon mitnehmen wolle, sei in der Anfangszeit ein Running Gag bei den Kunden gewesen, erinnert er sich. Eine Geschäftsfrau, die anonym bleiben möchte, hatte selbst schon eine Bonpflicht eingeführt. „Sie schafft Transparenz für uns und die Kunden“, sagt sie. Grund seien unerfreuliche Ereignisse mit Angestellten gewesen, die Geld an der Kasse vorbei in die eigene Tasche gesteckt hätten.

