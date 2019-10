Helstorf/Metel

Aufgrund von Leitungsarbeiten wird am Dienstag, 15. Oktober, in Metel zeitweise das Wasser abgestellt. Am Mittwoch, 16. Oktober, fließt in Helstorf zeitweise kein Wasser. Die Arbeiten dauern jeweils von 8 bis 12 Uhr. In Metel ist der ganze Ort betroffen, in Helstorf lediglich der Bereich Walsroder Straße. Betroffene Anwohner werden dort per Wurfzettel informiert.

Der Wasserverband Garbsen-Neustadt empfiehlt, sich für diese Zeit mit Wasser zu bevorraten. Für Notfälle werden Wasserwägen aufgestellt: In Metel in der Brinkstraße, in Helstorf im Doktorweg.

Sollten Wassertrübungen länger anhalten oder sonstige Störungen auftreten, wird um eine Information unter Telefon (05137) 879920 gebeten. Es wird außerdem geraten, die Betriebsanleitungen elektrischer Durchlauferhitzer zu beachten, sofern vorhanden.

Von Mario Moers