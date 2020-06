Neustadt/Garbsen

Im Streit der Bürgermeister von Neustadt und Garbsen, Dominic Herbst und Christian Grahl, mit der Führung des Wasserverbands Garbsen-Neustadt äußern sich Fachpolitiker aus Neustadt deutlich zurückhaltend. Der Wasserverband selbst weist die Kritik der beiden Stadtoberhäupter zurück, namentlich auch Vermutungen, der Verband wirtschafte ineffizient (siehe Garbsen-Seite). Herbst und Grahl hatten den Wasserverband öffentlich kritisiert, insbesondere Informationspolitik bemängelt und die wirtschaftliche Effizienz angezweifelt.

Ehlert : „Politik hat doch Einfluss auf den Verband“

Joseph Ehlert(SPD) gehört der Verbandsversammlung an. Quelle: Nadine Kirst (Archiv)

Der Neustädter SPD-Politiker Joseph Ehlert, der seit 2017 der Verbandsversammlung angehört, sagt: „Ich bin sehr verwundert über diesen Vorstoß. Der Wasserverband wirtschaftet ja nicht alleine, Bürgermeister und andere Politiker sind in Gremien vertreten und entscheiden mit, etwa über die Preise.“ Auch mit dem Nitratproblem beschäftigten sich sowohl Politik als auch Verband schon länger. Dass der Verband nichts zur Verbesserung der Wasserqualität getan habe, könne man nicht sagen, betont Ehlert, in Hagen sei eigens ein neuer Brunnen ans Netz gegangen.

Auch die Diskussion über mögliche Kooperationen mit anderen Unternehmen sei schon länger in Gang. Zum Einen ging es dabei um Zulieferung von Wassermengen, neuerdings sind aber auch Verwaltungssynergien im Gespräch. „Darüber zu diskutieren ist ja nicht falsch“, sagt Ehlers.

Hahn : „Zerschlagung des Verbands will keiner“

Frank Hahn gehört dem Vorstand des Wasserverbandes an. Quelle: r

Noch längere Erfahrung mit der Verbandsarbeit hat sein CDU-Kollege Frank Hahn. Seit 2017 gehört der Hagener auch wieder dem Verbandsvorstand an. „Ich empfehle, dass sich die Leute an einen Tisch setzen und das miteinander besprechen“, sagt er. Es sei nicht die Zeit, jetzt als Politiker aus einer der Verbandsgemeinden in eine Diskussion einzusteigen. Schon gar nicht über eine mögliche Zerschlagung des Verbandes: „Das will keiner.“ Dieses Szenario habe man bereits vor einigen Jahren diskutiert, als Garbsen Ausstiegspläne hegte.

Neun Kommunen reden im Verband mit

Damals entschieden sich aber letztlich auch die Garbsener dagegen, um eine mögliche Kommerzialisierung des Wasserversorgung zu vermeiden: Auch Stadtwerke als öffentliche Unternehmen schreiben Gewinne, die sie dann an die Städte abführen. „Der Verband ist auf Solidarität gebaut“, betont Hahn. Außer Garbsen und Neustadt, die den größten Teil des Wassers abnehmen, gehören auch jeweils einzelne Ortschaften aus Langenhagen (Engelbostel und Schulenburg), Wedemark (Resse), Steimbke ( Lichtenhorst), Schwarmstedt ( Nienhagen), Wunstorf ( Luthe und Kolenfeld), Seelze ( Dedensen) sowie Barsinghausen (Holtensen) dazu und sind in der Verbandsversammlung vertreten.

Über das kaufmännische Gebaren des Wasserverbands will sich Hahn nicht äußern, der im Hauptberuf Vorstand der Raiffeisen-Volksbank ist. Was den Streit um Informationspolitik angeht, sagt er: „Ich bin für größtmögliche Transparenz. Wenn die Kommunen eine Frage haben, dann raus damit – jedenfalls innerhalb der gesetzlichen Vorgaben.“

Pilarski : „Streit kommt aus dem Nichts“

Darius Pilarski von den Grünen Garbsen versteht das Vorgehen der Bürgermeister nicht. Quelle: brauers.com

Kritik am Vorgehen der Bürgermeister kommt von den Grünen aus Garbsen: Die beiden Bürgermeistern hätten einen Streit aus dem Nichts begonnen. Die Politik werde regelmäßig informiert, alles sei bislang einvernehmlich gelaufen, betont Grünen-Sprecher Darius Pilarski.

„Es ist für uns unverständlich, wieso hier nicht zunächst ein Gespräch gesucht, sondern gleich scharf kritisiert wird“. Entweder seien persönliche Meinungsverschiedenheiten der Grund oder man wolle den Wasserverband mittelfristig verkaufen, um mit dem Erlös Geld in die Stadtkasse zu spülen, vermutet der Sprecher, und setzt hinzu: „Als Grüne sprechen wir uns ganz klar gegen jeden Privatisierungsgedanken aus. Wir wollen nicht, dass Konzerne wie beispielsweise Nestle in Garbsen möglicherweise ihre Hand an die Wasserversorgung legen.“

Kooperationen müssten einvernehmlich entstehen

Was eine mögliche Kooperation des Verbands etwa mit den Stadtwerken beider Städte oder deren gemeinsamer Abrechnungsgesellschaft Leinenetz angeht, zeigen sich die Politiker deutlich weniger abgeneigt. Doch auch eine solche Lösung könne nicht erzwungen, sondern müsse im Einvernehmen erarbeitet werden, sagt beispielsweise Hahn.

Dieter Lindauer ist Geschäftsführer der Stadtwerke Neustadt. Quelle: Jesse Wiebe (Archiv)

Neustadts Stadtwerke-Chef Dieter Lindauer sagt auf Nachfrage, ablehnen würde er ein solches Ansinnen nicht. „Wenn wir von der Kommune aufgefordert wären, würden wir uns damit beschäftigen.“ Er gehe davon aus, dass gemeinsames Vorgehen Arbeit und Kosten sparen könnte. „Unsere Versorgungsgebiete sind ja schließlich überlappend.“ Von sich aus würde er das aber nicht vorschlagen, betont Lindauer: „Ich bin zufrieden mit meiner Aufgabe hier.“

Von Kathrin Götze