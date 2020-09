Neustadt/Hagen/Schneeren

Der Wasserverband Garbsen-Neustadt (WVGN) und Landwirte aus Hagen und Schneeren starten ab September eine neue Initiative: Mit „Blühflächen für Biodiversität und gegen Nitrat“ wollen sie einen langfristigen Beitrag für die Umwelt und verbesserte Trinkwasserqualität leisten. Die Stadt Neustadt beteiligt sich mit einem Zuschuss von 20.000 Euro.

Kein Düngen zur Nitratsenkung

„Das Projekt soll den Nitrataustrag reduzieren“, sagt Kathrin Kühling vom Bürgermeisterreferat Neustadt. Gleichzeitig solle die Biodiversität auf Landwirtschaftsflächen in den Wasserschutzgebieten in Hagen und Schneeren gefördert werden. Etwa zehn Landwirte in den beiden Orten arbeiten dafür mit dem WVGN und der Stadt zusammen. Sie werden für die nächsten drei Jahre auf einer Fläche von sechs Hektar um die Brunnen des Hagener Wasserwerks eine spezielle Saatmischung ausbringen, legen Blühstreifen und Graswiesen an, um natürliche Lebensräume zu schaffen. Die Landwirte nutzen die Felder außerdem nicht als Weideland und verzichten auf die Stickstoffdüngung – so hoffen sie, die Nitratwerte im Wasser senken zu können.

Anzeige

Erfolg hängt von Finanzierung ab

Als Entschädigung für ihre Ertragseinbußen erhalten die Landwirte Ausgleichszahlungen. Der Wasserverband beteiligt sich mit 10.000 Euro. Die Neustädter Politiker haben sich einstimmig auf eine Unterstützung von 20.000 Euro geeinigt. „Es ist wichtig, das Projekt finanziell abzusichern“, betont Kühling. Nur so könnten langfristige Effekte erzielt werden. Bis zu 35 Hektar aus Ackerland umgewandelte Blühflächen sind angepeilt. Bürgermeister Dominic Herbst begrüßt das Projekt: „Auch die Artenvielfalt wird so aktiv gefördert“, sagt er.

Von Alexander Plöger