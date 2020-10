Neustadt

Investition auch in der Corona-Krise: Einen neuen Getränkemarkt hat Hendrik Wecken dieser Tage im Neustädter Gewerbegebiet eröffnet. „Der Markt mit den privaten Kunden wächst auch bei uns. Um ihnen ein besseres Einkaufserlebnis bieten zu können, haben wir uns entschlossen, zu investieren und neu zu bauen“, sagt Wecken. Er führt das Unternehmen in der dritten Generation. Gegründet hat es sein Großvater 1957 in Basse. „Damals war es noch ein kleiner Dorfladen, wie es eben auf dem flachen Land üblich war“, sagt er. Über die Jahre hat sich das Unternehmen weiter spezialisiert, ist gewachsen, hat seinen Standort in das Gewerbegebiet Neustadt verlagert und weitere Filialen in Walsrode und Steyerberg hinzugewonnen.

Getränkehandel hat 30 Prozent weniger Umsatz

Die Corona-Pandemie sei auch an dem Neustädter Getränkehandel nicht spurlos vorbeigegangen, sagt Wecken. Anfangs gab es Kurzarbeit und ein geteiltes Schichtsystem für die Mitarbeiter. „Wir standen die ganze Zeit zur Verfügung haben uns aber in dieser Form aufgeteilt, um im Falle einer Infektion arbeitsfähig zu bleiben“, sagt Wecken. Schließen musste er als Grundversorger nicht. 30 Prozent Umsatzeinbuße muss er bislang dennoch verzeichnen. „Viele unserer Kunden kommen aus der Gastronomie und Veranstaltungsbranche“, sagt er.

Anzeige

Diese Branchen erreichen zurzeit nur etwa 60 Prozent ihrer Standardumsätze. „Das sind Ausfälle, die wir direkt spüren. Bei den Veranstaltern ist es besonders schlimm“, sagt Wecken. Seine 25 Verkaufs- und 25 Kühlwagen stehen seit März ungenutzt auf dem Hof. „Die Umsätze sind in diesem Bereich gleich Null.“ Zuwächse gibt es allein bei den privaten Kunden. Rund 10 Prozent mehr könne man verzeichnen. „Die Getränkelieferungen haben viele Neustädter gerade in den ersten Wochen des Shutdowns vermehrt in Anspruch genommen“, sagt Wecken. Mittlerweile kommen die Kunden aber lieber wieder selbst in den Laden, um ihre Getränke einzukaufen.

Steigende Nachfrage bei Mehrwegflaschen

Die neue Verkaufsfläche lädt dazu ein: Auf 540 Quadratmetern präsentiert Wecken an der Justus-von-Liebig Straße 1a, direkt am Eingang zum Gewerbegebiet, etwa 2000 Artikel für jeden Getränkewunsch. „Die Kunden legen zunehmend Wert auf eine angenehme Einkaufsumgebung“, sagt der studierte Betriebswirt der Getränkewirtschaft. „Läden müssen zum Verweilen und Stöbern einladen. Gute Beratung und Service sind wichtig für den niedergelassenen Handel“, sagt er. Auch die Themen Nachhaltigkeit und Regionalität rückten immer mehr in den Fokus der Konsumenten. „Umweltfreundliche Mehrwegverpackungen, zum Beispiel aus Glas, werden häufiger nachgefragt. Die Umweltdiskussionen der letzten Zeit zeigen ihre Wirkung“, sagt er. Diesen Anforderungen könne man durch Sortimentsanpassungen nun noch besser nachkommen.

Der angestammte Standort einige Hundert Meter weiter in Richtung Suttorf bleibt bestehen. Dort will Wecken auch in Zukunft die Verwaltung und Lagerflächen für den Großhandel vorhalten.

Von Mirko Bartels