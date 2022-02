Otternhagen/Negenborn

Das Helstorfer und das Otternhagener Moor sind rund 3000 Jahre alt. Heute braucht es Hilfe, um weiter zu existieren. Für eine große Entkusselungs-Aktion, also die Beseitigung junger Gehölze, am Wochenende suchen Moorschützer noch Mitstreiter. 

Einen Millimeter wächst die Schicht des Hochmoores pro Jahr, sofern Torfmoose gedeihen können. Diese Pflanzenart zählt zu den botanischen Spezialisten, weil sie in einer sauren Umgebung und bei einem geringen Nährstoffangebot bis zu zehn Zentimeter Länge pro Jahr entwickeln können. Aus ihren unteren, absterbenden Pflanzenresten bildet sich die Torfschicht.

Lebensraum für Spezialisten

Auf drei Meter wuchs die Torfschicht der hiesigen Hochmoore in Jahrtausenden an. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts trugen Anrainer Teile des Torfs wieder ab, um sie als Heizmaterial zu nutzen. Sie zogen Entwässerungsgräben, stachen per Hand Soden ab, stapelten sie zum Trocknen und verfeuerten sie später im heimischen Ofen.

„Torf war schon vor dem Zweiten Weltkrieg eigentlich kein gefragtes Brennmaterial mehr“, sagt Heiko Köster. Der studierte Landschaftsökologe zählt zu den Ehrenamtlichen der Faunistischen Arbeitsgemeinschaft Moore, die sich um die Rettung des Otternhagener Moores kümmern. Wie Köster berichtet, ging der Handtorfstich wegen der menschlichen Not nach dem Zweiten Weltkrieg noch eine Weile weiter. Aber Mitte der Fünfziger Jahre endete diese Form des Torfabbaus im Otternhagener Moor.

Gräben bleiben offen

Weder Handtorfstechende noch Verwaltungsmitarbeitende dachten damals daran, die Entwässerungsgräben wieder zu schließen. Ob Otternhagener oder Helstorfer Moor – Neustadts Hochmoorflächen trockneten immer stärker aus. Der Lebensraum von hoch spezialisierten Pflanzen und Tieren wurde immer kleiner und drohte zu verschwinden. 1972 gründeten deshalb Umweltschützer die Faunistische Arbeitsgemeinschaft Moore, um die niedersächsischen Hochmoorstandorte zu erhalten. Zu den regional bekannten Vertretern der ersten Generation zählen Reinhard Löhmer und Karl-Heinz Garberding.

Heiko Köster zeigt ein Torfmoos. Es wächst bis zu zehn Zentimeter im Jahr und kann sich in einer Umgebung mit saurem pH Wert und wenig Nährstoff entwickeln. Quelle: Patricia Chadde

Neben Kartierung und Erforschung zählen Informationsveranstaltungen zu den Leistungen der FAM, wie sich die Arbeitsgemeinschaft abkürzt. Außerdem organisieren die Mitglieder Entkusselungs-Einsätze. Dabei kappen sie Kiefern, die auf trocken geworden Standorten auflaufen, um die ursprüngliche Vegetation zu erhalten

Freiwillige helfen beim Entkusseln

Je nach Wetterlagen kommen 20 bis 50 Freiwillige zu den Entkusselungs-Einsätzen im Otternhagener und Helstorfer Moor. „Die Leute haben Bock, etwas Sinnvolles zu tun“, sagt Köster erfreut. Er stattet die Moorretter für ihren Einsatz mit Faltsägen und Astscheren aus. Getränke und Schnittchen bringt sich jeder selber mit. Aber am Allerwichtigsten sind Gummistiefel, denn der Regen der zurückliegenden Wochen hat sich auf den Zuwegungen gesammelt.

Die kleinen Kiefern auf der linken Bildseite sind zehn Jahre alt und werden beim Entkusseln mit der Astsäge gekappt. Quelle: Patricia Chadde

„Natürlich erkläre ich auch die Besonderheiten der Hochmoore“, sagt Köster. Er zeigt auf die besonders schützenswerten Pflanzen, die sich zu einem Schwingrasen entwickelt haben, und wippt ein wenig darauf auf und ab. Neben Torfmoosen gedeihen weißes Schnabelried und Moosbeeren. „Die roten Beeren wurden früher von Frauen gesammelt und dann auf dem Markt verkauft“, sagt der 30-jährige, den die Hilfskräfte scherzhaft „Moormann“ nennen. Die als Superfood titulierten Cranberrys aus Kanada sind mit der Moosbeere verwandt. „Leider sind die Cranberrys robustere Pflanzen und durchsetzungsfähiger, die haben wir hier auch schon entdeckt“, sagt Köster. Er ist sicher: „Das Hochmoor bleibt ein Pflegefall.“

Klimaschutz mit der Astschere

Die Wiedervernässung der trockener werdenden Moore sei ein Beitrag zum Artenschutz und auch für den Klimaschutz von existenzieller Bedeutung, davon ist er überzeugt. Trocknet das Moor aus, werden große Mengen Kohlendioxid und auch Methan freigesetzt. „Niedersachsen ist das Bundesland mit den größten Moorflächen. 12 Prozent der niedersächsischen Emissionen werden durch austrocknende Moorflächen verursacht“, sagt Köster. Wenn das Wasser im Moor bleibt, bleiben auch die klimaschädlichen Gase gebunden. So kam die enorme Bedeutung des Moorschutzes nach den Ehrenamtlichen auch bei den Verantwortlichen an.

Seit 2012 fördert die Europäische Union das Hochmoorschutz-Projekt des Landes Niedersachsen, die „Hannoversche Moorgeest“. Wichtigste Arbeit ist, die Entwässerungsgräben wieder zu verschließen. Und ein Damm aus Torf soll zukünftig den Niederschlag am Abfließen hindern.

Die Helfenden bekommen Astschere und Faltsäge beim Entkusseln gestellt. Gummistiefel, passende Kleidung, Essen und Getränke bringt jeder selber mit. Quelle: Patricia Chadde

Wer beim Entkusseln des Helstorfer Moores mitmachen möchte, kann am Sonnabend, 12. Februar, zum Negenborner Bäcker kommen. Um 9.15 Uhr ist dort Treffpunkt in der Werner-von-Negenborn-Straße 6 in Wedemark-Negenborn. Mit dem eigenen Auto und in Fahrgemeinschaften geht es dann zum Einsatzort. Wärmende Kleidung und Gummistiefel sind wichtig, Getränke und Picknick bringt sich jeder selber mit. Der Einsatz dauert, Pausen und Informationen inklusive, etwa fünf Stunden.

