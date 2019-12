Neustadt

Den ganzen Tag kostenlos Karussell fahren, können Kinder am Donnerstag, 12. Dezember, auf dem Neustädter Weihnachtmarkt. Gesponsert wird die Aktion, wie bereits in den letzten Jahren, von dem Juwelier Bielert. Ebenfalls am Donnerstag spielt ab 18 Uhr die Brass Band Wölper Löwen auf dem Weihnachtsmarkt ein Konzert. Am Freitag, 13. Dezember, treten die Kinder des Familienzentrums St. Peter und Paul und der Kita Bordenau um 11 und 11.30 Uhr auf der Bühne auf. Die befindet sich, wie das Karussell, vor der Sparkasse in der Marktstraße.

Familientag am Sonnabend

Ein buntes Programm für die ganze Familie erwartet Besucher am Sonnabend auf dem Weihnachtsmarkt. Am 14. Dezember präsentieren die Stadtwerke von 14.30 bis 18 Uhr den Familientag. Es gibt ein Kasperle-Theater, Kinderschminken, eine Erlebnisschmiede und ein Kindertanzen. Außerdem werden die geschmückten Weihnachtsbäume prämiert.

Von Mario Moers