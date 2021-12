Neustadt

Am Donnerstag ist für Michael Eick Schluss in Neustadt. Am 23. Dezember schließt der Schausteller seine Adventsbuden auf dem Vorplatz der Sparkasse. Eine eigentlich geplante Öffnung nach den Feiertagen bis Ende Dezember wird es wegen der aktuelle geplanten „Weihnachtsruhe“ des Landes Niedersachsen nicht geben. Die sieht zwischen dem 24. Dezember und dem 2. Januar besondere Corona-Regeln vor. „Wir hätten es wohl gern gemacht. Leider geht das nun nicht“, sagt Eick.

Ein kleines Karussell und Stände mit gebrannten Mandeln und Glühwein haben er und seine Frau Carmen im 13. Jahr in Neustadt aufgestellt. „Zwischen den Tagen hätte sich vielleicht noch ein wenig bewegt. Viele Kunden sind dann unterwegs, weil sie Geschenke umtauschen. Die machen auch gern an einem Glühweinstand Pause“, sagt der Schausteller. „Später ist die Zeit für Adventsbuden einfach vorbei.“ Dabei sei er froh, aktuell überhaupt etwas machen zu können. „Ich habe noch andere, große Fahrgeschäfte, die stehen seit März 2020 still.“

Schwierige Zeit für Schausteller

Die Saison in Neustadt bewertet der Wirt unter den gegebenen Umständen als in Ordnung. „Es ist und bleibt eine schwierige Zeit für Schausteller“, sagt Eick. Seine Stände vor der Sparkasse hätten ihre geplante Zeit gestanden. Das sei gut. Er habe von anderen Kollegen gehört, die viel Ware für große Märkte eingekauft hatten, aber bereits nach zwei Tagen wieder schließen mussten. „Das ist dann ein echtes Desaster für die Kollegen“, sagt Eick.

Er selbst habe in den vergangenen Monaten Veranstaltungen mit ganz unterschiedlichen Schutzstufen mitgemacht. In Neustadt funktionierten die Stände jeweils einzeln ohne solche Einschränkungen. Seine Einschätzung der unterschiedlichen Varianten und deren Auswirkungen ist klar: „3G hat für uns gut funktioniert, 2G ging auch noch. 2G-plus-Veranstaltungen haben keinen Wert, weil die Besucher wenig Lust haben, sich zusätzlich zu den Impfungen auch noch testen zu lassen“, sagt er.

