Basse/Otternhagen

Ein sogenannter Stationenpfad zur Weihnachtsgeschichte soll in diesem Jahr in Averhoy, Basse, Metel, Scharrel, Suttorf und Otternhagen Gemeindemitglieder und Spaziergänger durch die besinnliche Zeit führen. Er ist der Ersatz für das klassische Krippenspiel, das auch in diesem Jahr wieder ausfallen muss. Ab Freitag, 24. Dezember, laden in den Ortschaften jeweils sechs Stationen ihre Besucher zum Nachdenken und Rätseln ein.

Weihnachtsgeschichte kommt über das Smartphone

Interessierte brauchen zum Erleben des besonderen Spaziergangs lediglich ein Smartphone. Mit dem muss ein QR-Code an den Tafeln gescannt werden. „Nach dem jeweiligen Einlesen werden ein Abschnitt aus der Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium und ein Weihnachtslied zu hören sein. Zusätzlich wird ein Begriff umschrieben, den es zu erraten gilt“, sagt Pastor Jan Mondorf.

Vorkonfirmanden aus Basse und Otternhagen sprechen Texte ein

Die aktuellen Vorkonfirmanden und -konfirmandinnen der Gemeinden Basse und Otternhagen haben Texte und Lieder eingesprochen und eingesungen. „Die Idee haben wir aus dem vergangenen Jahr übernommen“, sagt Mondorf. Das Krippenspiel musste damals pandemiebedingt erstmals ausfallen.

Weitere Informationen zu den Standorten der einzelnen Stationen finden Interessierte auf den Internetseiten der Kirchengemeinden Basse unter www.kirchspiel-basse.de und Otternhagen www.kircheotternhagen.de.

Von Mirko Bartels