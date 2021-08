Bordenau

Weil sie einen kleinen Rempler zu spät der Polizei meldete, muss sich eine 41-jährige Autofahrerin nun wegen Unfallflucht verantworten. Um den Unfall aufzuklären, hofft die Polizei, den Eigentümer des beschädigten Fahrzeugs zu finden, einen weißen Transporter mit buntem Aufdruck. Er war am Donnerstag, 29. Juli, gegen 12.40 Uhr Im Rahlandsfeld am Fahrbahnrand geparkt, als die Fahrerin eines blauen Renault ihn leicht streifte. Weil sie bei einer ersten Begutachtung keinen Schaden feststellen konnte, fuhr sie weiter. Erst später sah sie, dass ihr eigenes Fahrzeug einen nicht unerheblichen Schaden davongetragen hatte – nun wandte sie sich an die Polizei. Da der Transporter unterdessen den Unfallort verlassen hatte, bittet die Polizei nun die Besitzerin oder den Besitzer, sich zu melden unter Telefon (05032) 9559115.

Die Polizei macht außerdem darauf aufmerksam, dass es bei einem Unfall immer sinnvoll ist, zunächst am Ort zu bleiben, bis die Beamten den Sachverhalt aufgenommen haben.

Von Mario Moers