Die städtischen Servicestellen kommen nach dem Virenbefall im Computersystem erst langsam wieder in Gang. Einzig die Rechner im Standesamt funktionieren wieder so weit, dass alle Dienstleistungen angeboten werden können, sagt Stadtsprecherin Carmen Rigbers. Auch im Bürgerbüro an der Theodor-Heuss-Straße sind am Montag zwei Rechner wieder ans Netz gegangen. Dort komme es aber immer mal wieder zu Störungen einzelner Programme. Die Sprecherin empfiehlt, vor einem Besuch im Stadtbüro zunächst unter Telefon (05032) 84330 nachzufragen, ob die gewünschte Leistung auch erbracht werden kann.

Standesamt und Stadtbüro haben wieder geöffnet

Einer Kommunikationspanne wegen standen am Montag schon erste Bürger im Stadtbüro: Die Stadtverwaltung hatte am Freitag mitgeteilt, dort werde ab Montag wieder gearbeitet. Doch an diesem Tag ist regulär gar nicht geöffnet. Den Bürgern sei natürlich dennoch soweit möglich geholfen worden, sagt Rigbers. Öffnungszeiten im Standesamt und Stadtbüro ( Theodor-Heuss-Straße 18) sind dienstags, 8 bis 13 Uhr, donnerstags, 13 bis 18 Uhr und freitags, 8 bis 12 Uhr, das Stadtbüro öffnet auch mittwochs, 8 bis 12 Uhr.

Nächster Schritt wird nicht vor nächster Woche erwartet

Die IT-Fachleute arbeiten daran, weitere Dienststellen wieder ans Netz zu bekommen. Als Nächstes ist das Sozialamt dran. Man rechne aber nicht damit, dass dieses vor Ablauf dieser Woche wieder voll einsatzfähig sein werde, sagt Rigbers. Auch die Stadtbibliothek wird in jedem Fall noch bis zum Ende der Woche geschlossen bleiben, die Mitarbeiter sind weder telefonisch noch per E-Mail erreichbar, heißt es von dort.

Auch Ratsinformationssystem ist nicht mehr aktuell

Auch an der Erreichbarkeit arbeite man weiter mit Hochdruck, berichtet Rigbers. Sie weist darauf hin, dass das Ratsinformationssystem seit dem Ausfall am Freitag, 6. September, nicht mehr aktualisiert worden sei. Die Meldungen und Drucksachen zur politischen Arbeit dort seien dementsprechend nicht auf dem neuesten Stand.

Ortsratssitzungen werden verlegt

Einige geplante Sitzungen müssen zudem verlegt werden, weil die Einladungen nicht fristgerecht verschickt werden konnten. Das betrifft beispielsweise eine ganze Reihe Ortsratssitzungen, die für Mittwoch und Donnerstag, 25. und 26. September, geplant waren. Betroffen sind die Ortsräte Mühlenfelder Land, Helstorf, Poggenhagen, Bevensen, Otternhagen, Mardorf, Mandelsloh und Mariensee. Auch der Ortsrat Bordenau (geplant für 1. Oktober) und der in Eilvese (9. Oktober) müssen neu terminiert werden.

Von Kathrin Götze