Neustadt

In sieben Testzentren in Neustadt und dem Neustädter Land wird auch an den Feiertagen gearbeitet, um mehr Sicherheit für viele ersehnte Kontakte zu schaffen. Drei Testzentren in der City und weitere in Bordenau, Eilvese, Mandelsloh und Hagen haben ihre Sonderöffnungszeiten bekannt gegeben.

Das Testzentrum der Post-Apotheke, Marktstraße 22, kann am Heiligabend und Silvester von 9 bis 13 Uhr genutzt werden. Am 1. und 2. Weihnachtstag sowie Neujahr und am Sonntag, 2. Januar, ist geschlossen. Anmeldungen auf www.meine-post-apotheke.de.

An allen drei Weihnachtsfeiertagen öffnet das Testzentrum Coviste, Justus-von-Liebig-Straße 2, jeweils von 9 bis 14 Uhr. Silvester können sich Menschen dort von 9 bis 16 Uhr, Neujahr von 9 bis 13 Uhr testen lassen. Buchungen sind auf www.kostenloser-buergertest.de/neustadt-am-ruebenberge möglich.

In der Suttorfer Straße 8, Testzentrum Darpe im Veranstaltungszentrum Leinepark, sind die Türen an allen drei Weihnachtstagen von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Termine auf www.lisa-test.de.

Bordenaus Teststelle in der Dorfwerkstatt, Birkenweg 3a, lädt an Heiligabend von 10 bis 13 Uhr zum Testen ein. An den beiden Weihnachtstagen und Silvester ist von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Terminbuchung unter tz-bordenau.de.

Von 10 bis 12 Uhr an den drei Weihnachtstagen öffnet das Testzentrum Darpe in Eilvese, Zum Eisenberg 15. Termine auf www.lisa-test.de.

Heiligabend von 10 bis 12 Uhr, sowie an den Weihnachtstagen von 8 bis 10 Uhr bietet Darpe in Mandelsloh, St.-Osdag-Straße 28, Schnelltests an. Termine auf www.lisa-test.de.

In Hagen, Am Stadion 1a, ist Heiligabend von 10 bis 12 Uhr, an den Weihnachtstagen von 9 bis 11 Uhr, geöffnet. Termine auf www.lisa-test.de.

Für das Testzentrum in der Suttorfer Straße der Kernstadt sowie für Eilvese, Mandelsloh und Hagen stehen die Öffnungszeiten zum Jahreswechsel noch nicht fest. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass es auch zu kurzfristigen Änderungen kommen kann.

Von Beate Ney-Janßen