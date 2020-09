Helstorf

Sie hat in jüngster Zeit etlich Friedhöfe im Neustädter Land auf einen neuen Stand gebracht – nun auch den in Helstorf: Freiraumplanerin Christina Stoffers aus Petershagen hat Erfahrung mit Wünschen und Trends zur Bestattungskultur.

Frau Stoffers, ein Bestattungspark gehört zu den neuen Anlagen auf dem Helstorfer Friedhof. Was darf man sich denn darunter vorstellen?

Es ist eine neue Anlage für 70 Urnengrabstellen und 28 Rasensarggräber, die mit Pflanzbeeten, Rasenstreifen und geschwungenen Wegabschnitten gestaltet ist. Auch Urnengrabstellen unter Bäumen sind dort vorgesehen. Dafür haben wir eine Linde, eine Buche und zwei Zierkirschen in die Pflanzbeete integriert.

Das weicht von den alt hergebrachten Formen auf dem Friedhof ab – warum?

Die Nachfrage nach Grabstätten, die die Angehörigen nicht selbst pflegen müssen, bleibt hoch. Aber Rasengräber beispielsweise wirken doch etwas sehr anonym. Wir versuchen, Orte zu schaffen, mit denen sich die Menschen identifizieren können. Reihe fünf, Platz sieben ist eben nicht so ansprechend wie etwa Heidegarten oder Bestattungspark.

Auch reine Rasengräber werden in Helstorf nicht mehr angelegt?

Viele Angehörige haben erst später bemerkt, dass sie doch einen Platz brauchen, um mal Blumen oder andere Erinnerungsstücke abzulegen. Das erhöht allerdings den Aufwand bei der Pflege der Rasengräber, ohne dass die damit verbundenen Kosten kalkuliert sind. Wir legen jetzt unter anderem Pflanzstreifen an, in denen die Grabsteine platziert werden – dort ist dann auch der Ort für persönliche Gegenstände. Menschen brauchen in der Regel einen konkreten Ort zum Trauern, und ich möchte erreichen, dass auch pflegefreie Anlagen einen würdevollen und ansprechenden Rahmen dafür bieten.

Welche Entwicklungen gibt es noch?

Der jetzige Trend geht in Richtung Öffnung, also Integration anderer Nutzungen, die kompatibel sind. Weil eben immer mehr Freiflächen zur Verfügung stehen und man den Friedhof wieder mehr ins Leben integrieren will.

Von Kathrin Götze