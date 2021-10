Neustadt

Am Sonnabend verwandelte sich der Katharinensaal von Schloss Landestrost abends in den Welfenhof des Jahres 1681. Herzog Ernst August hatte seinerzeit Kapellmeister Jean Baptiste Farinelli angeworben und die bisher tätigen italienischen Musiker durch französische ersetzt. Im Zusammenwirken mit den Höflingen wurden in der Zeit des Herzogs und späteren Kurfürsten Ernst August und seiner Ehefrau Sophie von der Pfalz Ballettopern wie „Le charme de l’amour“ und „La Chasse de Diane“ aufgeführt. Rund 50 Besucher verfolgten die ungewöhnliche Vorführung.

In der Gegenwart lieferte das Concerto Farinelli Impressionen vom Klang des ausgehenden 17. Jahrhunderts mittels Cembalo und Chitaronne. Der eindrucksvolle tänzerische Part kam von der Tanzcompagnie HeliosKine. Nikoletta Giankaki tanzte mit Lukasz Skildaz und Michal Kepka ein „ballet de cour“. Diese Tanzform war am Hof in Hannover Herrenhausen seinerzeit ebenso obligatorisch, wie das Erlernen der französischen Sprache.

Bariton Dietmar Sander singt die Arie „La terra è liberata“ im Saal von Schloss Landestrost und wird vom Concerto Farinelli musikalisch begleitet. Quelle: Patricia Chadde

Namenspatron ist Herrenhausens polyglotter Kapellmeister

Schon 1992 hatte sich das Barockorchester Concerto Farinelli gegründet und würdigte den weit gereisten Kapellmeister Jean Baptiste Farinelli durch Konzerte. Von ihm stammte an diesem Konzertabend die Première Suitte a-moll, das Konzert V. E-Dur und die VI. Suite F-Dur: Chaconne F-Dur. Werke von Jean Baptiste Lully (1694 bis 1758), Georg Friedrich Händel (1685 bis 1759) und Johann Sebastian Bach (1685 bis 1750) ergänzten das barocke Programm. Idee und Gesamtleitung des eindrucksvollen Ballet- und Musikerlebnisses stammen von Volker Mühlberg, der auch die Gesamtleitung inne hatte.

Von Patricia Chadde