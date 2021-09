Neustadt

Werden in Neustadts Rat künftig die kleinen Fraktionen benachteiligt? Noch im Oktober wird der von SPD und CDU geführte Landtag eine Novelle der niedersächsischen Kommunalverfassung (NKomVG) auf den Weg bringen. Darin steht, dass künftig ein anderes Zählverfahren für die Besetzung von Ausschüssen und Vertretungen der Räte gelten soll. Bisher wurden die Sitze nach dem Hare-Niemeyer-Verfahren verteilt, das fast alle gleichermaßen berücksichtigt. Künftig soll nach D’Hondt ausgezählt werden, einem Divisionsverfahren, bei dem für die kleineren Fraktionen tendenziell weniger Sitze bleiben.

Debatten nicht in die Länge ziehen

Diese Regelung solle bewirken, dass politische Beratungen nicht zerfasern und sich nicht unnötig in die Länge ziehen, berichtet die SPD-Abgeordnete Wiebke Osigus. Wenn die Novelle, wie geplant, noch im Oktober verabschiedet wird, dann gilt die Regelung auch für den neuen Rat, der sich im November konstituiert.

UWG-Sprecher Willi Ostermann ist wenig amüsiert: Er hat bereits durchgerechnet, was es für seine vierköpfige Fraktion bedeuten würde: „Dafür gibt es einen Rechner im Internet. Wir hätten dann beispielsweise nicht mehr die Chance, beratende Bürgervertreter in einen der Ausschüsse zu entsenden.“, sagt er.

Je kleiner die Fraktionen würden, desto häufiger könnten sie nur noch über ein Grundmandat an den Beratungen teilnehmen und hätten kein Stimmrecht mehr in den Ausschüssen. „Es hat immer Auswirkungen auf die Kleinen“, sagt Ostermann. „Besonders schlimm finde ich, dass die SPD das mitmacht, eine so genannte soziale Partei“, sagt er.

Stadtverwaltung wartet auf Gesetzestext

Stadtsprecherin Nadine Schley zufolge hat die Stadtverwaltung derlei Berechnungen noch nicht vorgenommen. „Wir wissen von der geplanten Änderung, und sind auch darauf vorbereitet“, sagt sie. Aber der genaue Gesetzestext liege eben noch nicht vor.

Letztlich könne sich der Rat sogar noch dagegen entscheiden, die Regelung vor Ort anzuwenden. „Das Votum müsste aber einstimmig sein.“ Laut Wiebke Osigus wird sich zumindest die SPD im Rat nicht gegen die Anwendung der eigenen Gesetzesnovelle wenden. „Das wäre ja widersinnig.“ Sie und ihr CDU-Kollege Sebastian Lechner seien bei der Beratung des Gesetzes direkt beteiligt gewesen.

Wird Wählerwille missachtet?

Die CDU, die anstrebt, wieder mit Grünen und UWG eine Mehrheitsgruppe zu bilden, hat mit den Wunschpartnern dann noch ein Thema mehr in den Verhandlungen über die künftige Kooperation. Wie sich die Regelung in Neustadt auswirken wird, habe er auch noch nicht durchgerechnet, sagt Lechner, der auch die CDU-Ratsfraktion führt.

Grünen-Sprecher Manfred Lindenmann jedenfalls schmeckt die neue Regelung nicht – seine Fraktion hat sechs Sitze. „Das würde zum Beispiel im Verwaltungsausschuss mit seinen elf Sitzen bedeuten, dass die großen Fraktionen, die jeweils um die 30 Prozent Stimmen haben, je drei Sitze bekommen“, sagt er. „Für uns mit knapp 15 Prozent gibt es dann nur einen Sitz – ich weiß nicht, ob das dem Wählerwillen entspricht.“ Der Verwaltungsausschuss ist das mächtigste Gremium des Rates.

„Stimmung im Rat wird nicht besser“

Auch FDP-Sprecherin Ute Bertram-Kühn (drei Sitze) zeigt sich wenig begeistert. „Wir haben noch nicht nachgerechnet, warten noch auf den Gesetzestext“, sagt sie. Letzte Einzelheiten seien bisher noch nicht geklärt. Klar ist für sie aber, dass die Stimmung im Rat mit der Regelung nicht besser wird. „Wenn man die Dinge nicht im Ausschuss vorbringen kann, wird in den Ratssitzungen mehr diskutiert werden“, sagt sie. Immerhin: „Das wird die Ratssitzungen beleben.“

AfD-Mann Volker vom Hofe geht nicht davon aus, dass seine Zwei-Mann-Fraktion Sitze und Stimmen in Ausschüssen bekommt. „Schön finde ich das nicht – ein paar Wählerstimmen haben wir ja auch bekommen.“

