Neustadt

In Neustadt haben sich im vergangenen Jahr 967 Verkehrsunfälle ereignet. Das ist der niedrigste Wert der vergangenen fünf Jahre, sagt Alexander Benne. Er ist bei der Polizei in Neustadt für den Einsatz- und Streifendienst zuständig und hat nun gemeinsam mit Anja Beermann, Leiterin des PK Neustadt, die Unfallstatistik für das Jahr 2020 vorgestellt. „Wir sehen insgesamt eine deutliche Auswirkung der Pandemie-Situation, auch bei den Unfällen“, sagt Benne.

Offenbar wegen der verschiedenen Einschränkungen waren weniger Menschen auf den Straßen unterwegs. Das Ergebnis seien auch deutlich weniger Unfälle. Zum Vergleich: 2019 waren es 1009 gewesen. „Den größten Anteil haben in unserem Beritt in der aktuell Statistik die sogenannten Wildunfälle“, sagt Beermann. Gut ein Drittel aller Unfälle (330) seien es im vergangenen Jahr gewesen. Zwei Verkehrstote gab es 2020 auf Neustadts Straßen. Im Jahr davor waren es drei gewesen.

Ebenfalls gesunken ist die Zahl der so genannten Verkehrsunfallfluchten. 180 Täter haben sich 2020 unerlaubt von einem Tatort entfernt. Im Vorjahr waren es noch 222 gewesen. „Leider ist aber auch die Aufklärungsquote gesunken“, sagt Beermann. Gerade bei diesem Thema sei man auf die Mithilfe aufmerksamer Bürger angewiesen, um den Opfern zu ihrem Recht zu verhelfen. „Das unerlaubte Entfernen, auch bei Bagatellschäden, ist eine Straftat. Die kann mit Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden“, sagt sie.

Weniger Unfälle, aber mehr Schwerverletzte

In der Statistik gibt es auch weitere negative Entwicklungen. „Die hängen wohl ebenfalls mit dem Corona-Jahr zusammen“, sagt Benne. 21 Schwerverletzte gab es – acht mehr als 2019. „Insgesamt bleibt die Zahl im Fünf-Jahres-Vergleich aber auf normalem Niveau“, sagt Benne. Eine Erklärung für die gestiegene Zahl liefert der Trend zum Zweirad: Fahrradfahrer würden bei Unfällen häufiger schwer verletzt als Autofahrer. „Die können sich im Notfall auf eine viel größere Knautschzone verlassen.“

Ähnlich sieht es bei den leicht verletzten Opfern aus: „Insgesamt gab es 135 Leichtverletzte in unserem Gebiet. So wenige wie nie in den letzten fünf Jahren“, sagt Benne. Die Zahlen spiegeln allerdings auch hier den Trend: Bei reinen PKW-Unfällen ist die Zahl Leichtverletzter um 29 (94 zu 65) gefallen, bei Unfällen mit Rad- und Pedelecfahrenden stieg sie von 39 auf 46.

Mehr Unfälle mit E-Bikes

„Insgesamt sind die Unfälle mit beteiligten Fahrrad- oder Pedelecfahrern auffällig gestiegen“, sagt Benne – von 48 (2019) auf 64 (2020). Dieser Wert sei sogar höher als im sogenannten Jahrhundertsommer 2018. „Seitdem hat es in der Zweiradbranche auch wegen der Corona-Pandemie einen regelrechten Boom gegeben“, sagt Benne – besonders die elektrisch motorisierten Fahrräder seien im Trend, manchmal zum Nachteil der Nutzer. „Bei 34 Prozent (22) der aufgenommenen Unfälle waren die Radler schlicht gestürzt.“ 28 der 42 weiteren Unfälle waren von Radfahrenden verursacht oder mit verursacht.

Mehr Kontrollen im Verkehr

„Aufgrund der Zahlen wollen wir auch in diesem Jahr wieder verstärkt Verkehrskontrollen mit Blick auf Zweiräder durchführen“, sagt Benne. Denn die Nutzung von Pedelec und Fahrrad werde weiter steigen. Weil dadurch ein erhöhtes Risiko entstehe, sei es umso wichtiger, mehr Rücksicht zu nehmen und mit den Fehlern anderer zu rechnen. „Aufmerksam und vorausschauend fahren sollte die Devise sein, damit alle sicher ankommen“, sind sich Beermann und Benne einig.

Zwei Dinge seien bei der Auswertung der Statistik aufgefallen: „Wenige der Unfallopfer tragen Fahrradhelme“, sagt Benne. Nur etwa 18 Prozent hätten einen entsprechenden Kopfschutz genutzt. „Wir appellieren da an die Vernunft der Radler. Durch einen Helm lassen sich oftmals schwerste Verletzungen verhindern“, sagt er. Und: Gerade die Gruppe der über 60-Jährigen fällt in der Unfallstatistik auf. Deswegen möchte die Polizei in der Zukunft ein Kursangebot speziell für diese Radler machen: Karsten Schröder, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Garbsen will, sobald dies wieder möglich ist, kostenfreie Kurse mit dem Motto „Fit mit dem Pedelec“ anbieten.

Von Mirko Bartels