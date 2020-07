Neustadt

Gelblicher Taunus-Kies, graublauer Donau-Kies und bunt-grauer Leine-Kies: Die Farbpalette der Anbieter von Steingärten klingt nach Urlaub, erinnert optisch aber eher an ein Gleisbett. Und doch erfreut sich die pflegeleichte Alternative zum grünen Vorgarten auch in Neustadt einiger Beliebtheit. Daran ändert bisher auch die massive Kritik nichts, die es bereits seit einigen Jahren vonseiten des Naturschutzbundes und der Stadtpolitik an den Gärten gibt. Um der Kritik Nachdruck zu verleihen, macht die grüne Ratsfraktion weiter. „Wie stellt die Stadt sicher, dass geltendes Recht eingehalten wird?“, will Ute Lamla von der Verwaltung wissen. „Es sind längst nicht mehr nur die Grünen, die das schrecklich finden“, kommentiert sie den Kulturkampf am (Vor-)Gartenzaun.

Graue Grauzone

Zur Galerie Die Grünen fordern ein Steingarten-Verbot für Neubaugebiete in Neustadt. Notwendiger Schritt, oder Eingriff in die individuelle Gestaltung?

Die in der jüngsten Ratssitzung formulierte Anfrage zielt vor allem auf eine bessere Information der Gartenbesitzer und gegebenenfalls Kontrollen durch die Stadt. Denn gesetzlich sind die grauen Gärten eine Grauzone. Die Stadt Neustadt hat zwar bereits für einige Baugebiete entsprechende Einschränkungen in den Bebauungsplänen verankert, kontrolliert bisher aber nicht, ob die auch eingehalten werden. „Wir haben noch niemandem den Steingarten untersagt“, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley. Das entspricht übrigens der Praxis der meisten Kommunen. Die setzen in der Region Hannover vor allem auf Aufklärung. Denn gemäß der niedersächsischen Bauordnung müssen nicht überbaute Flächen oder Baugrundstücke Grünflächen sein. Die Vegetation muss dort überwiegen. Sind Steinbeete also verboten? Das kommt drauf an. Auf eine Anfrage der Grünen im Landtag teilte die Landesregierung 2019 mit, dass „Steinflächen aus Gründen der Gestaltung oder der leichteren Pflege nur in geringerem Maße zulässig wären.“

Ernst gemacht hat die Stadt Wunstorf. 2019 ging sie rechtlich gegen einen Schottergarten-Besitzer vor. Das Verwaltungsgericht Hannover bewertete den Schotter als „bauliche Anlage“. Sie sei genehmigungspflichtig und damit illegal.

Nur ein Trend?

So viel zur Theorie, wie verbreitet sich die Steine in Neustadts Vorgärten tatsächlich? Fragt man nach bei den hiesigen Gartenbauern, bestätigen die zwar den Trend, der allerdings nur von verhältnismäßig wenigen Kunden nachgefragt werde. „Ich sehe nicht, dass es zunimmt“, sagt Gartenbauer Maik Lorenz. Diese Einschätzung teilen auch die Pflasterer und Straßenbauer Kai und Tim Repenning. „In den ersten Bauabschnitten des Auenlands wollten fast alle Steingärten, das hat sich schon wieder gelegt“, sagt Tim Repenning. Die beiden gestalten viele Einfahrten und Vorgärten, halten die Steingärten für einen Trend. „Früher hat man stattdessen viel mit Bodendeckern gearbeitet, wenn man es pflegeleicht wollte“, sagt Kai Repenning. Aus nachvollziehbaren Gründen sind die Gartenbauer eher diplomatisch, wenn es um eine Bewertung dieses Trends geht. „Entscheidend ist der Kundenwunsch. Aber wir drücken das nicht in den Markt“, sagt Lorenz. Kai Repenning bringt seine eigene Garten-Philosophie in zwei Wörtern auf den Punkt: „Garten verpflichtet“, findet er. Das gelte einerseits für die Pflege, aber auch für das damit verbundene Umweltbewusstsein.

Ausgleichfläche hinter dem Haus

Wie das Thema dennoch polarisiert, verdeutlicht ein Gartenbesitzer mit einem kleinen Schild. Das hat er in einen großen Geröllhaufen im Vorgarten gesteckt. „Unkraut, an Selbstpflücker abzugeben“, steht darauf. Vermutlich eine Spitze gegen die Gegner der steinigen Gartenkultur. Nach deren Motivation wird bislang selten gefragt. Es soll pflegeleicht sein, so die Annahme. Eine Seniorin, deren Vorgarten ebenfalls steinig ist, erzählt wie es dazu kam. Ihren Namen nennen wir an der Stelle nicht, um Anfeindungen zu vermeiden. „Der Vorgarten liegt auf der Sonnenseite, der Rasen ist uns immer wieder verbrannt“, erzählt sie. Die Kinder haben dann entschieden, einen sichtbar gestalteten Steingarten anzulegen. Um es einheitlich zu halten, zog die Nachbarin mit. Was nicht sichtbar ist: Quasi als ökologischer Ausgleich haben die Bewohner im Garten Blumenbeete für Bienen gepflanzt. Der Blick über den Gartenzaun ist eben begrenzt.

Gartentipps in der Broschüre „Naturnahe Hausgärten“ Eine 22-seitige Broschüre mit Tipps für naturnahe Hausgärten bietet die Region Hannover unter www.hannover.dekostenlos zum Herunterladen an. „Naturnahe Hausgärten – lebendige Alternative zu Schotter und Kies“ heißt sie. Darin finden sich geeignete Pflanzen für alle (pflegeleichten) Bedarfe. Auch der Naturschutzbund Barsinghausen hat Tipps zu dem Thema zusammengestellt. „ Vorgärten. Lebendig, bunt und pflegeleicht“ gibt es ebenfalls kostenlos zum Herunterladen unter www.nabu-barsinghausen.de.

Von Mario Moers