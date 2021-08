Helstorf

Die Schwarz-Weiß-Fotografie ist über 60 Jahre alt. Der Kopf des Stabhochspringers, der vor einer Scheune an der selbstgebauten Holzhürde trainiert, ist nicht zu erkennen. Doch im Norden Neustadts wissen die Alten auf den ersten Blick: das kann nur Helstorfs Stangen-Heinz sein, der da wagemutig über die Latte huckt.

Heute ist der wagemutige Hochspringer von dem Foto 75 Jahre alt. Erinnert er sich an sein sportlichen Anfänge, dann sprudeln die Geschichten so frisch und detailreich aus ihm heraus, als hätten sie erst gestern stattgefunden.

Vom Hof in die Stadien

Es war 1959, als sein Vater, der Landwirt Heinrich Büsing, ihn beim Stabhochsprung-Üben auf dem elterlichen Hof Am Leineufer (heute Hermannsweg 1) fotografierte. „Mein Vater war unglaublich stolz auf mich“, erinnert sich Heinz Büsing. Vielleicht lag das auch daran, dass der Vater selbst auf kuriose Weise die Begeisterung für den Sport bei ihm geweckt hatte. Nach der Ernte, wenn das Getreide auf dem Feld zu Garben aufgestellt wurde, machte sich der Landwirt nämlich einen Spaß daraus, mit der Forke über die Diemen zu springen. Die Höhen, die sein Sohn Heinz erklomm, wird er dabei allerdings kaum erreicht haben.

1959 trainiert Heinz Büsing auf dem elterlichen Gehöft, genannt Gödekens Hof. Im Hintergrund ist Helstorfs Kirchturm zu erkennen. Quelle: Patricia Chadde

Am 24. Juni 1962 wurde der Helstorfer Heinz Büsing mit einer überwundenen Höhe von 3,30 Meter im hannoverschen Eilenriedestadion Landesmeister im Stabhochsprung. Natürlich drückte der stolze Vater Heinrich dabei auf den Auslöser seiner Kamera. Später gab es auch ein Schulterklopfen.

Zur Galerie Heute züchte Heinz Büsing Rinder mit seiner Frau Sieglinde. Doch als Stangen-Heinz gelangte der gebürtige Helstorfer und erfolgreiche Stabhochspringer in den 1960er Jahren zu überregionalem Ruhm.

Sohn Büsing sprang, Vater Büsing fotografierte

Heinrich Büsing Fotoalbum dokumentiert neben den sportlichen Leistungen seines Sohnes Heinz zugleich die Sportstätten der Sechzigerjahre. Zum Beispiel Bordenaus ehemaligem Sportplatz am Waldrand. Im April 1960 startete Heinz Büsing dort bei den Kreiswaldlaufmeisterschaften über 400 Meter und errang den zweiten Platz bei den Schülern. Heinrich Büsing fotografierte auch während des Wunstorfer Trainigslagers im Winter 1960/1961, in Hannovers Eilenriedestadion, das neue Stadion in Hameln, in der Oldenburger Turnhalle und mit wachsendem Erfolg auch in Stadien außerhalb Niedersachsens, zum Beispiel in Fulda.

Bei den Kreiswaldlaufmeisterschaften in Bordenau am 24. April 1960 erringt Heinz Büsing den zweiten Platz über 400 Meter in der Gruppe Schüler A. Quelle: Patricia Chadde

Büsing Junior trainierte fleißig, hatte aber auch starke Konkurrenz. Vom 31. Juli bis zum 2. August 1964 nahm der Helstorfer an den Deutschen Leichtathletik-Jugendmeisterschaften in Fulda teil. „Trotz neuer persönlicher Bestleistung und Landesbestleistung wurde ich mit 3,90 Metern nur Sechster“, erinnert sich Stangen-Heinz. Vater Heinrich Büsing war Begleiter, Fahrer und Fotograf seines Sohnes Heinz. Die starre Aluminiumstange, die Leichtathleten bis 1961 nutzten, befestigte er auf dem Autodach. Später wechselten die Stabhochspringer das Material und nutzten einen Glasfiberstab. Auch dieser wurde auf dem Fahrzeug befestigt.

Bis nach Schweden ging die Reise. „Das war meine erste Auslandsreise, die Gastfreundschaft war unglaublich“, sagt Büsing und zeigt auf einen stämmigen Jugendlichen rechts im Bild. „Das ist Eisschnellläufer Hasse Börjes. 1970 knackte er den Weltrekord von Erhard Keller über 500 Meter“, berichtet der Helstorfer von seinem Sportkameraden. Am 27. September 1964 ist bei einer Höhe von 4,01 Metern „Endstation“ für Stabhochspringer Büsing. Sein Mannschaftskamerad Karl-Heinz Rettig aus Gifhorn wurde mit 3,53 Metern Zweiter. „Damit endete unser letzter Jugendwettkampf mit einem Doppelsieg im Stabhochsprung für Niedersachsen“, steht im Fotoalbum von Helstorfs Stangen-Heinz.

Als staatlich geprüfter Turn- und Sportlehrer unterrichtete Büsing seit Ende der Sechzigerjahre in Rodewald, ab 1976 an der KGS Neustadt. Seit knapp drei Jahrzehnten widmet er sich der Rinderzucht, aber das ist eine andere Geschichte. Aber in übermütigen Momenten greift er sich einen Stecken und huckt übers Lagerfeuer.

Von Patricia Chadde