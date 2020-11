Neustadt

In Neustadts Facebook-Gemeinde hat Yoda schon Promi-Status. Der stattliche Kater mit dem sandrot getigerten Fell hat den Rewe-Markt an der Siemensstraße zu seinem Zweitwohnsitz erkoren. Regelmäßig begrüßt er die Kunden direkt von seinem Logenplatz aus, einem Stapel von Säcken mit Gartenerde am Eingang. Das versetzt einige regelmäßig in Sorge: „Ist das ein Streuner?“, fragen sie immer mal wieder in Neustädter Facebook-Gruppen.

Doch dem ist nicht so. Seinen ersten Wohnsitz hat Yoda ein paar Häuser weiter an der Wunstorfer Straße, bei Dorothée Menzner. Die Halterin hat das Tier vor drei Jahren aus Marokko mitgebracht. Das war kein einfaches Unterfangen, es brauchte etliche Behördengänge und sogar Bluttests. Nun unternimmt der Freigänger Ausflüge bis nach Poggenhagen oder in den Amtsgarten oder sucht im belebten Einkaufsmarkt Gesellschaft.

Am Wochenende ließ er sich einschließen

Zweimal ist er dort bereits eingeschlossen worden: Erst am Reformationstag am Sonnabend kamen Mitarbeiter zum Markt, um den Dauergast aus dem Vorraum zu befreien. Auch während des Umbaus im vergangenen Jahr habe er mal auf der Baustelle übernachten müssen, berichtet Menzner. Nicht jeder vertraut auf die Selbstständigkeit des zutraulichen Tiers: Yoda ist schon mehrmals eingefangen und ins Tierheim Wunstorf gebracht worden. „Dort kennen sie ihn schon“, sagt Menzner, die längst ihre Telefonnummer im Tierheim hinterlegt hat.

Halterin appelliert: „Bitte nicht füttern!“

Schwieriger findet sie, dass mitleidige Zeitgenossen den Kater immer wieder füttern, „mit allem Möglichen und Unmöglichen“, wie Menzner berichtet. Sie weist darauf hin, dass sowohl Yoda als auch sein Katzenkumpel bei ihr ausreichend Futter bekämen. Sie fürchtet, dass er vielleicht eines Tages nicht mehr nach Hause komme oder in seiner Fressgier auch Ungeeignetes zu sich nimmt, wie etwa Milch. Nach einem entsprechenden Hinweis in der Facebook-Gruppe „Bürger der Stadt Neustadt am Rübenberge“ habe diese Unsitte glücklicherweise wieder nachgelassen.

