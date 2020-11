Neustadt

Fünf Minuten, sagt Reinhard Sell, mehr Zeit brauche das Gymnasium Neustadt nicht, um auf das Szenario B umzusteigen. Der Plan, wie Unterricht aussehen wird, wenn aus der momentan corona-freien Zone des Gymnasiums plötzlich doch ein Schüler, Lehrer oder Mitarbeiter in Quarantäne muss, liegt in der Schublade. Es sei doch nur eine Frage der Zeit, bis es soweit sei, sagt der Schulleiter. Eine E-Mail an alle sei schon vorbereitet, damit notfalls am nächsten Tag der Unterricht in geteilten Lerngruppen beginnen kann. In dieser instabilen Situation sei es ein gutes Gefühl, vorbereitet zu sein, sagt Sell.

Reinhard Sell ist Leiter des Gymnasiums Neustadt. Quelle: Kathrin Götze (Archiv)

Eltern kaufen Wolldecken für die Schüler

Die Schüler machten auf ihn einen recht gut gelaunten Eindruck. Sie seien froh, in der Schule sein zu dürfen. Auch das Verhalten der Eltern freue ihn. Fürsorglich und teilweise erfindungsreich setzten sie sich mit der Situation auseinander. Wie die Eltern einer sechsten Klasse, die einen Klassensatz Wolldecken gekauft haben, damit das Lüften im Winter erträglicher wird. Dieses Lüften, sagt Sell, sei angesichts des milden November-Beginns noch kein Problem gewesen. Und biete auch in Zukunft die Chance für die Klassen, „mal durchzuatmen“: Wenn die Fenster weit offen stehen, dürften sie für fünf Minuten die Masken ablegen.

Wünschen würde er sich, dass die Bestimmungen für die Schulen sich nicht auf die Inzidenz-Werte der Region, sondern nur auf die der jeweiligen Kommune beziehen. Neustadt, so Sell, habe eine niedrigere Inzidenz als Hannover. Damit könnte die Maskenpflicht im Unterricht ausgesetzt werden.

BBS hat bereits Szenario B ausgerufen

Uwe Backs ist Leiter der Berufsbildenden Schulen Neustadt. Quelle: Kathrin Götze (Archiv)

An der BBS Neustadt ist bereits das Szenario B eingetreten: die Klassen werden jeweils geteilt, um im Unterricht größere Abstände einhalten zu können. „Ganz einfach war das nicht zu entscheiden“, sagt Schulleiter Uwe Backs. Zwei bestätigte Infektionsfälle und zwei Klassen in Quarantäne gab es bereits vergangene Woche. Doch der Inzidenzwert der Region Hannover habe am Sonnabend über 100 gelegen, am Sonntag dann wieder darunter. Man habe also erst einmal klären müssen, was nun gilt und dann zum Dienstag umgestellt.

Technisch sei das inzwischen gut möglich, nachdem die Schule nach den Sommerferien entsprechende Konferenz- und Homeschooling-Software angeschafft und die Lehrer darin geschult hat. Auch die Schüler könnten jetzt gut mitmachen: Noch in den Sommerferien hat die Region Hannover 300 Leihlaptops für Schüler angeschafft, die zu Hause keinen Zugriff auf entsprechende Geräte haben. „Noch sind nicht alle ausgeliehen, aber jetzt gibt es weitere Nachfrage“, sagt Backs. Man müsse nun sehen, wie es weitergeht: Das Wechselmodell gelte zunächst nur für zwei Wochen, falls nicht weitere Fälle an der Schule auftauchen.

Die BBS Neustadt hat 14 Räume für den Unterricht per Konferenzschaltung ausgestattet. Quelle: Mirko Bartels (Archiv)

Sporthalle Ahnsförth kann nicht genutzt werden

In den Grundschulen müssen die Schüler im Unterricht noch keine Masken tragen. Einen „halbwegs normalen Unterricht“ möchte Kai Binnewies, Leiter der Michael-Ende-Schule in der Kernstadt, seinen Schülern anbieten. Das funktioniere relativ gut, sagt er. Schwierig werde es mit Angeboten wie Elternsprechtagen. Probleme macht ihm, dass der Sportunterricht nicht in der Sporthalle stattfinden darf. Die Umluftheizung in der Halle und Windschutzeinrichtungen an den Fenstern verhindern eine regelmäßige Lüftungsroutine. Also wird Sport in Binnewies Schule soweit möglich im Freien, ansonsten mit Bewegungsangeboten in der Pausenhalle durchgeführt.

Die Sporthalle am Ahnsförth kann derzeit nicht genutzt werden – die Anlagen erlauben keine corona-kompatible Lüftungsroutine. Quelle: Kathrin Götze

Die Regeln des Kultusministeriums hält der neue Schulleiter für gut durchdacht. Ärgerlich findet er aber die Kommunikation mit dem Gesundheitsamt: Telefonisch sei sie nahezu unmöglich, per E-Mail würden Fragen nur mit großen Zeitverzögerungen beantwortet. Sicherlich sei das Amt überlastet. Daran müsse sich aber dringend etwas ändern, damit Schulen mit ihren Fragen nicht allein gelassen werden.

Vermischung von Grundschülern im Hort ist kritisch

Grit Ludowig leitet die Grundschule Hagen. Quelle: Susanne Döpke (Archiv)

Weniger entspannt stellt sich die Situation in Hagens Grundschule dar. Die „Vermischung“ ihrer Schülern im Hort bereitet Schulleiterin Grit Ludowig Kopfzerbrechen. Vormittags hat sie die Schüler ordentlich in Kohorten getrennt und achtet darauf, dass pro Jahrgang nur zwei Lehrer unterrichten. Von den 130 Kindern, die die Schule besuchen, sind allerdings 34 nachmittags im Hort – und dort würden sie eben wieder „vermischt“. Ludowig bemängelt, dass die Vorgaben für Schule und Hort unterschiedlich sind. So komme es zu vielen Kontakten, die doch eigentlich minimiert werden sollten. Ihre Bedenken hat sie im Hort vorgetragen, ist dort auf Verständnis gestoßen und meint, dass es bald zu Lösungen kommen kann.

In der Grundschule Hagen bereitet die Vermischung von Grundschul- und Hortkindern den Verantwortlichen Kopfzerbrechen. Quelle: Beate Ney-Janßen

Der Druck auf Ludowigs Kollegium ist auch hoch, weil sie auf abgeordnete Lehrer derzeit verzichtet. Niemand wolle, dass Klassen wegen Ausbrüchen an anderen Schulen in Quarantäne müssten. Aber auch die Ganztagsbetreuung bereitet ihr Sorgen: zwei von fünf pädagogischen Mitarbeitern können nicht antreten, da sie Risikogruppen angehören. So wird es schwierig, die nachmittäglichen Angebote aufrecht zu erhalten. Absolut positiv finde sie hingegen, dass Corona das Kollegium zusammenschweißt, sagt die Schulleiterin. Der Druck sei groß, gefühlt seien sie mit ihren Kräften am Ende – aber es gebe auch ein ganz neues Zusammengehörigkeitsgefühl.

Von Beate Ney-Janßen und Kathrin Götze