Wenn Torfabbau auf Naturschutz trifft, prallen gegensätzliche Interessen aufeinander. Oder geht es auch anders? Ludger Rohenkohl, Inhaber vom Torfwerk Neustadt, und Thomas Brandt, wissenschaftlicher Leiter der Ökologischen Schutzstation Steinhuder Meer (ÖSSM) pflegen seit vielen Jahren die Zusammenarbeit. Wenn es um Fischadler, Torfmoos und Steinschmätzer geht, ergänzen sie einander im Bemühen um den Erhalt der Artenvielfalt.

„Wir wollen jetzt die Torfsoden abholen. Sind die Jungen schon flügge?“ Eine Woche solle er noch warten, antwortet Brandt auf die telefonische Anfrage Rohenkohls. Der ist zufrieden und plant es in seine Betriebsabläufe ein.

Spalten zwischen Torfsoden sind als Brutplatz ideal

Die Jungen, um die es geht, sind die Brut des Steinschmätzers. Das ist ein winziger Vogel, von dem es laut Brandt nur noch 130 Paare in Niedersachsen gibt. Überwiegend auf den Ostfriesischen Inseln, einige wenige Paare brüten aber auch noch am Steinhuder Meer. Eine schutzbedürftige Art, die hohe Ansprüche an ihren Lebensraum stellt, wie Brandt erzählt. Freies Feld, eine niedrige Vegetation und einen höhlenartigen Unterschlupf – so fühlten die Steinschmätzer sich wohl. Freie Torfabbauflächen sind ideal, besonders dann, wenn die Soden kreuzweise aufgeschichtet darauf lagern. In den Spalten dazwischen brüten die Steinschmätzer gerne.

Einige der 130 Brutpaare des Steinschmätzers, die es in Niedersachsen noch gibt, haben sich das Tote Moor bei Neustadt als Nistplatz ausgewählt. Quelle: Heiko Schmaljohann

Seit er das weiß, lässt Rohenkohl manche Soden länger stehen. Außerdem hat er an einigen Stellen im Naturschutzgebiet Totes Moor zusätzliche Sodenhaufen aufschichten lassen. Er unterstützt die ÖSSM überdies auch mit Material und Arbeitskräften. Die Schutzstation arbeite aber auch an nachhaltigeren Lösungen, sagt Brandt. Statt auf Torf setze sie auf Steinhaufen. Elf Tonnen Steine liegen bereits auf einem Feld. Weitere fünf Anhängerladungen sollen folgen. Dann müsse abgewartet werden, ob die Vögel das Angebot annehmen, sagt Brandt.

Naturschutz im Toten Moor ist aber noch wesentlich vielfältiger. Flächen für Fischadler-Nisthilfen? Fragt die ÖSSM bei ihm an, stellt Rohenkohl sie zur Verfügung. Auf seinem Betriebsgelände hat er außerdem Platz freigeräumt für ein Versuchsprojekt zu seltenen Torfmoosarten.

Kreuzottern bekommen Torfabbaufläche geschenkt

ÖSSM-Mitarbeiterin Eva Lüers beim Durchsuchen von Torfstapeln mit der Teleskopkamera, um sicherzustellen, dass zur Brutzeit keine Vogelnester abgeräumt werden. Quelle: Thomas Brandt

Begonnen hat das vertrauensvolle Verhältnis vor 25 Jahren, als Rohenkohl und dessen Vater Paul im Toten Moor Brandt begegneten. Der suchte nach einer Kreuzotterpopulation. Wie sich herausstellte, hatten die Schlangen ihr Revier auf einer Fläche, die bald abgetorft werden sollte. Brandt war besorgt. Und übertrug seine Sorge so anschaulich auf die Torfwerksbesitzer, dass Paul Rohenkohl spontan beschloss, die Fläche den Kreuzottern zu schenken. Der Anfang einer Beziehung, von der beide Seiten sagen, dass sie voneinander profitieren.

Rohenkohl erzählt von Kindergartengruppen, die er durchs Moor geführt hat. „Ich habe hinterher einen dicken Packen Zeichnungen bekommen, auf denen die Kinder alle Tiere gemalt haben, die ich ihnen zeigen konnte“, sagt er. Natürlich baue er Torf ab. Was dem Naturschutz eigentlich zuwider laufe. Mittlerweile sehe er seinen Betrieb aber mehr als Mischwerk: Substrate und Erden vermischt er mit Torf. Der Torfanteil nehme stetig ab – das sei besser für die Umwelt.

Der Torfabbau verändert die Landschaft im Toten Moor. Quelle: Holger Hollemann (Archiv)

Renaturierungsflächen wachsen

400 Hektar waren es früher, auf denen er abbaute, 150 Hektar sind noch übrig. Demgegenüber stünden rund 100 Hektar, an deren Renaturierung er allein in den vergangenen zwei, drei Jahren gearbeitet habe. Immer mit dem kurzen Draht zu Brandt und zur unteren Naturschutzbehörde. „Wie können wir das Beste für die Natur herausholen?“ Das fasst er als seine Philosophie zusammen. Wirtschaftliche Interessen spielten selbstverständlich auch eine Rolle. Aber eben nicht um jeden Preis.

