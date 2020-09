Neustadt

Die Lage der Tagespflegeinrichtungen in Neustadt hat sich in den vergangen Wochen trotz Corona-Pandemie weiter normalisiert. Im ersten Lockdown konnten die Anbieter rund acht Wochen keine Gäste empfangen. Eine starke Belastung für Senioren und pflegende Angehörige. Anfang Juni öffneten die Einrichtungen wieder mit der Auflage, nur 50 Prozent ihrer Gäste zu empfangen. Seitdem sind die Vorgaben weiter gelockert worden, können Betreiber ihre Betreuungsverträge wieder voll ausschöpfen. „Die Verantwortung obliegt der Heimleitung im Rahmen der entsprechenden Hygienekonzepte“, sagt Brigitte Kollmeier. Sie leitet die Tagespflege der Ambulanten Pflegedienste Kollmeier in Helstorf.

Residenz Steinhuder Meer öffnet nur im kleinen Kreis

Peter Fächner (von links), Ulrike Matthies-Feldberger und Nikolaus Thorndike haben rund um die Pandemie viel zu besprechen. Quelle: Mirko Bartels

Auch die Betreiber der Hahne Residenz am Steinhuder Meer mussten sich den Auflagen beugen. Das neueste Projekt der Hahne Holding aus Garbsen öffnete in Mardorf am 1. Juni ohne große Feier. Nur geladene Gäste hatten Zutritt. Die integrierte Tagespflege startete zwei Wochen später. „Wir möchten die Feier aber unbedingt nachholen“, sagt Nikolaus Thorndike, stellvertretender Heimleiter und Pflegedienstleiter der Residenz. Man wolle Nachbarn und Interessenten gern die Möglichkeit geben, einen Blick in das Haus zu werfen. 25 Apartments mit betreutem Wohnen, eine vollstationäre Einrichtung mit 79 Plätzen und die integrierte Tagespflege für 25 Gäste sollen dort zukünftig Senioren zur Verfügung stehen.

Dieser Tage habe man die volle Auslastung noch nicht erreicht. „Wir bauen die Belegung sukzessive aus. 100 Prozent sind für den späten Herbst geplant“, sagt Marketingleiter Peter Fächner. Die notwendige Infrastruktur und Personal stehe bereit. Zur Zeit könne man den Interessenten Führungen nach telefonischer Absprache anbieten, auch Probetage gibt es für Unentschlossene. „Die aktuelle Situation fordert alle Beteiligten und braucht immer wieder Absprachen und Planung im Hause“, sagt er.

Bedarf an Tagespflege nimmt zu

Geänderte Lebensumstände und der demografische Wandel in Deutschland sorgen in den vergangenen Jahren für eine erhöhte Nachfrage nach Pflegeplätzen. In der Tagespflege besuchen Senioren mit einem entsprechenden Pflegegrad stunden- oder tageweise die Einrichtungen, leben aber weiterhin zu Hause und werden dort zum Beispiel von Angehörigen betreut. „Wir sehen diese Form der Betreuung als eine gute Möglichkeit zur Entlastung der Verwandten oder um älteren Menschen zusätzliche soziale Kontakte zu ermöglichen“, sagt Thorndike.

„Seit der Eröffnung passen wir uns den aktuellen Auflagen immer wieder an“, sagt Thorndike. Hygienekonzept, Maskenpflicht innerhalb des Hauses und klar markierte Laufwege gehören ebenso dazu, wie das Einhalten der Abstandsregeln zwischen den Gästen.

Hygienekonzept greift schon beim Abholen

Zumeist werden die Tagesbesucher der verschiedenen Anbieter morgens von einem Fahrdienst abgeholt. Bei Kollmeiers aus Helstorf beginnt bereits an diesem Punkt das Hygienekonzept: „Unsere Fahrer befragen die Gäste nach ihrem allgemeinen Gesundheitszustand“, sagt Kollmeier. Vor dem Betreten der Einrichtung werde bei den Gästen die Temperatur gemessen, um bereits zu diesem Zeitpunkt eine mögliche Erkrankung festzustellen.

