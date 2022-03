Dudensen

Wie schnell aus einer spontanen Idee eine große Aktion werden kann, stellte der Vorstand der Dorfgemeinschaft Dudensen in der vergangenen Woche fest. Kassenwartin Annika Kirchhoff hatte angeregt, eine Sammelaktion zu unterstützen, die in der HAZ beworben wurde. Die Vorsitzende Cassandra Drösemeier stellte umgehend eine beschriftete Spendenbox vor ihre Haustür, während Schriftführerin Susann Brosch einen digitalen Aufruf für diverse Social-Media-Plattformen formulierte. Gegen 10 Uhr ging der Aufruf für die Sachspendensammlung viral. Bereits eine Stunde kamen die ersten Spenden an.

Immer mehr Unterstützer melden sich

Am selben Abend postete die Vereinsvorsitzende ein Selfie inmitten unzähliger Kartons und Tüten. Vereine aus den Nachbardörfern boten an, die Dudenser Sammlung zu unterstützen. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Nöpker Seniorenwohnheims spendeten ebenfalls großzügig. „Doch auch aus Mardorf, Basse, Bevensen, der Kernstadt und sogar aus Wunstorf trafen Spenden ein. Sobald ich Taschen und Kartons vor der Haustür eingesammelt hatte, stand der Eingangsbereich 30 Minuten später schon wieder voll“, berichtete die Vorsitzende. Wahre Berge an Material hatten die Initiatorinnen am Abend zu sortieren. Drösemeier musste die Sammelstelle vom Wohnungsflur in die Scheune verlegen.

Mehr als 70 Kartons gehen auf die Reise

Am Freitag Abend verluden Helferinnen und Helfer mehr als 70 Umzugskartons in einen Anhänger. Zusammen mit etwa 120 Kilogramm Trockenfutter für Hunde und Katzen brachte Kirchhoff, unterstützt von Mario Lange, Susann Brosch und deren Sohn Noah die Spenden am Sonnabendmorgen zur ukrainischen griechisch-katholischen Personalpfarrei Sankt Wolodymyr in Hannover-Misburg. Das Ausladen musste allerdings schnell gehen, da der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) seinen Besuch angekündigt hatte. Doch dank zahlreicher ukrainischer Helfer war der Anhänger innerhalb von zehn Minuten entladen.

Von Susann Brosch