Neustadt

„Alles selbst geplant“, sagt Suad Bagari und zeigt Küche, Wohn- und Esszimmer des Hauses in Neustadts Baugebiet am Hüttengelände, das sie mit ihrer Familie vor wenigen Wochen bezogen hat. Von einem derart zufriedenen Leben wagte die Jesidin kaum zu träumen, als sie vor 20 Jahren aus Syrien nach Deutschland floh.

Wenn Suad Bagari an ihre Kindheit zurückdenkt, hat sie diesen Baum vor Augen, der vor ihrem Elternhaus stand und unter den die Familie in heißen syrischen Nächten ihre Betten schleppte. „Wir Kinder lagen in den Betten und haben den Erwachsenen zugehört“, erinnert sie sich. Allen, die sich trafen, um Tee zu trinken und den Tag mit Geschichten ausklingen zu lassen. Auch wenn sie bei dieser Erinnerung feuchte Augen bekommt, hat sie ihren Entschluss nie bereut, all das hinter sich zu lassen.

Jesiden haben wenig Chancen in Syrien

19 Jahre war sie alt, hatte eben geheiratet, war schwanger – und überlegte mit ihrem Mann Suleiman, wie die Zukunft ihrer Kinder aussehen werde. Die Aussichten waren reichlich klar: In Syrien hätten die Kinder kaum Rechte und keine Chance auf eine angemessene Schulbildung. „Weil wir Jesiden sind“, sagt Suad Bagari. Eine Minderheit in der syrischen Bevölkerung, wenig angesehen, in vielerlei Beziehung rechtlos.

Jesiden – eine verfolgte Minderheit Jesiden sind eine ethnisch-religiöse Minderheit mit etwa einer Million Angehörigen. Ihre Hauptsiedlungsgebiete waren ursprünglich im nördlichen Irak, in Nordsyrien und der südöstlichen Türkei. Durch Auswanderung und Flucht leben sie heute in vielen Ländern. Die größte Diaspora der Jesiden mit geschätzten 200.000 Mitgliedern befindet sich in Deutschland. Im August 2014 begann ein andauernder Genozid an Jesiden im Irak durch die fundamentalistische Miliz Islamischer Staat. Viele Jesiden fliehen seitdem, um Verfolgung, Versklavung und Ermordung zu entgehen. Das Jesidentum ist eine monotheistische Religion. Mitglied der Gemeinschaft kann nur sein, wessen beide Elternteile Jesiden sind.

„Mein Mann war staatenlos“, erzählt sie. Sie selbst hatte zwar einen syrischen Pass. Als Frau in dem muslimischen Land galt sie aber ebenfalls nicht viel. Nur vier Jahre hatte sie die Schule besuchen dürfen. Eine Ausbildung? Das war für sie undenkbar. So sehr sie beide ihre Heimat liebten, wünschten sie sich doch eine andere Zukunft für ihre Kinder. Und machten sie sich 2001 auf den Weg.

Auf altem Kahn vom Libanon nach Italien

Eine reguläre Ausreise irgendwohin war unmöglich. Wegen des fehlenden Passes. So bezahlten sie einen Schlepper, kamen in den Libanon, bestiegen dort ein Boot. Neun Tage auf einem alten Kahn, gemeinsam mit 500 weiteren Flüchtenden. „Waren wir naiv? Oder mutig?“, fragt sie sich. Vermutlich hätten sie sich auf die furchtbare Fahrt nur eingelassen, weil sie es nicht besser wussten, sinniert Suad Bagari.

Feuchte Wohnung in einer Obdachlosenunterkunft

Sie kamen nach Deutschland, wo ihnen im zu Nienburg gehörenden Rehburg eine Wohnung in einer Obdachlosenunterkunft zugewiesen wurde. „Das war schlimm“, sagt sie. In der Wohnung gab es nur einen einzigen Holzofen, die zugewiesene Menge an Kohlen reichte nicht. „Mein Mann hat Holz von Sperrmüllhaufen eingesammelt, damit wir es ein bisschen warm hatten.“ Das änderte sich, als sich eines Tages eine resolute Nachbarin sah, in welchen Verhältnissen die Familie leben musste. Die Nachbarin insistierte und erreichte, dass sie eine andere Wohnung bekamen. Ab diesem Punkt ging es bergauf. „Weil uns viele geholfen haben. Und weil wir es wollten“, sagt Suad Bagari.

Sie lernten Deutsch und nahmen jede Arbeit an, die sich ihnen bot. Vier Jahre arbeiteten sie beide im Schichtdienst in einer Wäscherei, gaben sich zu Hause die Klinke in die Hand, damit jeweils einer für die Kinder da sein konnte. Mit einem Lächeln wischt Suad Bagari alle Anstrengungen dieser Jahre beiseite und erzählt lieber, wie sie eines Tages eine neue Mietwohnung suchten. „Die Mieten waren so teuer, dass ich meinen Mann fragte, weshalb wir uns eigentlich kein Haus kaufen“, erzählt sie. Die Rechnung ging auf. Kurz darauf waren sie stolze Hausbesitzer.

Auch geflüchtete Muslime unterstützt

Dann kam die Flüchtlingswelle. 2016 strandeten erste Geflüchtete auch in ihrem Heimatort, Suad Bagari erinnerte sich an ihre Anfänge in Deutschland und begann zu helfen. Mit Sprachkenntnissen in Deutsch, Kurdisch und Arabisch wurde sie zur viel gefragten Frau. Ob Jeside oder Muslim – ganz gleich. Noch heute versucht sie, diesen Familien zu helfen. Oft muss es dabei reichen, dass sie sich deren Sorgen anhört. Die oft unerträglich seien. Wie die von der Frau, die vergeblich versucht, ihre Kinder aus der Gewalt des IS freizukaufen.

Bagaris Ziel: Deutsch schreiben lernen

„Dann möchte ich mehr können und wissen“, sagt Suad Bagari. Über die vielen Jahre hat sie zwar Deutsch lesen gelernt. Das Schreiben ist dabei aber immer auf der Strecke geblieben. „Das würde mir aber die Scheu nehmen, mich mehr einzumischen“, sagt sie.

An ihrem neuen Wohnort Neustadt hat sie bereits bei der Volkshochschule nach Kursen gefragt. Alles, was angeboten wird, läuft derzeit online. Das helfe ihr beim Schreiben kaum, sagt sie. Sie sucht weiter, hofft auch, jemanden in ihrem neuen Umfeld zu finden, der sie unterrichten mag.

Das zweite, was sie sucht, ist Arbeit. In Rehburg hat sie zuletzt in einer Pizzeria gearbeitet. Neustadt ist zu weit weg, um schnell und flexibel einspringen zu können. „Ich mache alles“, sagt sie. Vor Arbeit hätten sich weder sie noch ihr Mann jemals gescheut.

Leichte Sorge schwingt bei diesen Bemühungen mit, denn das Rehburger Unternehmen, für das ihr Mann arbeitet, hat Konkurs angemeldet. Bis zum Jahresende wird sich entscheiden, ob die Werkstore geschlossen werden oder ein neuer Investor einspringt. Die schlechte Nachricht fiel in die Zeit, als die Familie gerade umzog.

Ihrem Sohn Miran wie auch ihren drei anderen Kindern kann Suad Bagari durch ihre Entscheidung, nach Deutschland zu gehen, die Chancen bieten, die sie sich für sie erhofft hat. Quelle: Beate Ney-Janßen

Die Sorgen seiner Frau wiegelt Suleiman Bagari ab: Er ist sich sicher, dass er andere Arbeit bekommt. Irgendwie ist es doch immer weiter gegangen und eigentlich immer nur zum Guten. Von den Kindern steckt eines mitten im Studium, ein weiteres sieht dem Ende seiner Ausbildung entgegen. Die beiden Jüngsten besuchen nun Schulen in Neustadt. Das sei es doch gewesen, weswegen sie Syrien verlassen haben: Eine bessere Zukunft für ihre Kinder und ein Zuhause, in dem sie sich willkommen fühlen.

Von Beate Ney-Janßen