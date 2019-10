Neustadt

Ein besserer Branchenmix, mehr Wohnungen mit Dachterrassen und immer reichlich Parkplätze: Das sind einige der Wünsche, welche die Teilnehmer eines ersten Workshops zur Zukunft der Innenstadt im März 2018 geäußert hatten. Nach einer längeren Unterbrechung wegen des Bürgerentscheids zum Rathausneubau geht die Bürgerbeteiligung jetzt weiter.

Planer haben Vorschläge erarbeitet

Seit der ersten Runde haben die Planer weitere Ideen und Anforderungen zusammengetragen, etwa in Gesprächsrunden mit Vertretern aus Handel, Gastronomie und Kultur sowie aus Politik und Stadtverwaltung, wie Stadtsprecherin Nadine Schley berichtet. Auch das Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (InSEK) ist inzwischen auf den Weg gebracht. Auf all dem aufbauend hätten die Planer nun Ziele und Maßnahmenvorschläge erarbeitet, sagt Schley.

Schwerpunkt liegt beim Thema Verkehr

Diese werden in der zweiten Bürgerwerkstatt Innenstadtentwicklung am Mittwoch, 23. Oktober, 19 Uhr, im Gemeindehaus Liebfrauen (An der Liebfrauenkirche 5-6) vorgestellt und diskutiert. Dabei liegt nach Schleys Auskunft ein Schwerpunkt beim Thema Verkehr. Alle, die sich für die Innenstadt engagieren wollen, sind dazu eingeladen.

