Mehr Leben in die Innenstadt zu bekommen – das ist das Ziel, das die Stadtverwaltung weiter verfolgt. Dabei soll das Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ mit gut einer Million Euro Fördergeld helfen. Drei Projekte hat die Stadt bereits eingereicht – sie betreffen das sogenannte Videomapping, also die Erstellung eines 3-D-Videofilms für das Lichterfest, die Begrünung der City sowie die Einrichtung eines Innenstadtmanagements. Drei weitere sind noch in Ausarbeitung, nämlich ein Antrag für semimobiles Mobiliar, Funktionsmöbel mit E-Bike-Ladestation und digitale Infoterminals sowie für das sogenannte Leerstandsmanagement Plus.

Stadtverwaltung stellt Projekte am Mittwoch im Ortsrat vor

Drei weitere Projekte will die Verwaltung nun im Ortsrat Neustadt vorstellen. Nachdem das ursprünglich ebenfalls projektierte Jugendcafé als stadteigene gastronomische Einrichtung als nicht förderfähig ausgeschieden ist, soll nun ein Jugendcafé möglichst an das neue Jugendhaus angeschlossen werden. Sobald die Stadtverwaltung das neue Rathaus bezieht, also Ende 2023, Anfang 2024, könnte man das alte Jugendhaus am Großen Weg aufgeben und in das ehemalige Bürgerbüro/Standesamt-Gebäude an der Theodor-Heuss-Straße einziehen.

Wie genau die Nutzung dann aussieht, soll Gegenstand eines umfassenden Konzepts werden. Es geht dann auch darum, ein Jugendcafé möglicherweise an das Jugendhaus anzuschließen – das Gebäude biete auch eine weitaus größere Nutzfläche als das bisherige Jugendhaus und könne möglicherweise für beide Nutzungen ausreichen.

Bisher finden Jugendliche wenig Anknüpfungspunkte in Neustadts Innenstadt. Quelle: Kathrin Götze

Jugend ist bisher wenig berücksichtigt

Das Jugendcafé solle eine Alters- und Personengruppe ansprechen, die das „Offene Tür“-Angebot nicht erreicht. Einen solchen Treffpunkt ohne Konsumzwang und mit Lebensmitteln zum Selbstkostenpreis wünschten sich viele junge Leute, das hätten auch mehrere Bedarfsabfragen der Region Hannover zur Qualitätsentwicklung der Jugendarbeit ergeben, heißt es. „Die Zielgruppe der Jugendlichen wurde bislang zu wenig bei den Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt berücksichtigt“, heißt es im ausformulierten Vorschlag der Stadtverwaltung. Sie habe derzeit zu wenig Bezug zur Innenstadt und könnte diese Einstellung sogar ins Erwachsenenalter mitnehmen, befürchtet man. Das könne auch zu einem langfristigen Bedeutungsverlust der City führen. Die Platzierung von Jugendhaus und Jugendcafé in der Innenstadt solle die jungen Leute reaktivieren und animieren, ihre Freizeit in Innenstadtnähe zu verbringen. Für das entsprechende Konzept könnten 30.000 Euro fließen, davon 27.000 Euro aus dem Förderprogramm.

Veranstaltungsreihe soll Besucher zurückholen

Ein „Veranstaltungsblock“ im Sommer 2022 soll helfen, die Besucherinnen und Besucher wieder in die Innenstadt zu führen. Dazu gehört eine Jugendveranstaltung mit Funsportaktivitäten und einem für junge Leute attraktiven Bühnenprogramm, wie es heißt. Eine Veranstaltungsreihe, die sich vorrangig an junge Familien richtet, soll folgen. Organisation und Durchführung sollte ein externer Dienstleister übernehmen, insgesamt könne man dafür 200.000 Euro ausgeben – davon würden 180.000 Euro aus dem Fördertopf kommen.

Lichterfest weiter ausbauen

Popstar Nilsen und die jungen Tänzerinnen von Kressler reißen das Publikum beim Lichterfestival mit. Die Veranstaltung könnte wieder auf die gesamte City ausgeweitet werden. Quelle: Kathrin Götze

Auch das Lichterfest soll weiter aufgemöbelt werden. Nachdem es bereits im vergangenen Dezember als „Lichterfestival“ über mehrere Tage lief, aber auf den Kirchplatz beschränkt blieb, könnte es sich in diesem Jahr möglicherweise wieder über die gesamte Innenstadt erstrecken. Überdies könnte die Stadt Laserstrahler anschaffen, um auch längere Veranstaltungen damit bestücken zu können. Auch das im vergangenen Jahr vorgestellte 3D-Video soll weiter vorgeführt werden, dazu soll ein attraktives Bühnenprogramm kommen. Für Dienstleister, Künstler, Werbung und Betreuung der Veranstaltung setzt die Verwaltung 90.000 Euro an, weitere 44.800 Euro für Investitionen.

Verein Stadtmarketing übernimmt Kofinanzierung

Der Verein Stadtmarketing, der das Lichterfest ins Leben gerufen und bisher regelmäßig ausgerichtet hat, kann nicht Fördergeldempfänger sein. Er bleibe dem Konzept zufolge aber als Unterstützer von Stadt und Wirtschaftsförderung im Boot und würde zu den 134.800 Euro das Zehntel als Kofinanzierung beitragen, das sonst die Stadt ausgeben müsste.

Der Ortsrat Neustadt diskutiert in seiner Sitzung am Mittwoch, 2. März, ab 18 Uhr, im Ratssaal, Nienburger Straße 31, über die Vorschläge.

Von Kathrin Götze