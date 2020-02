Neustadt

Die staatliche Förderung von Strom aus erneuerbaren Energien läuft aus, mit der Flugsicherung laufen seit Jahren Gerichtsverfahren, und die Erneuerung von älteren Windkraftanlagen steht auf der Kippe: Wahrlich nicht leicht hat es derzeit der Neustädter Windenergieunternehmer und Geschäftsführer der dean-Gruppe, Alexander Jäger-Bloh. Durch den politischen Stillstand und die Blockade von Vorhaben sieht er die Energiewende bedroht. „Wir wissen, dass es eine Zukunft ohne Windenergie nicht geben wird“, sagt er. Daher lassen wir uns von der Politik nicht aufhalten und nehmen die Dinge selbst in die Hand.“

So hat der Firmenverbund begonnen, ältere Windkraftanlagen zu modernisieren – sogenanntes Repowering. Das ist allerdings nicht überall möglich. Durch strenge Artenschutzverordnungen und Vorgaben der Luftfahrt dürfen teilweise keine neuen Anlagen gebaut werden. „Wo heute noch Windenergieanlagen ihren Dienst verrichten, sollen morgen keine neuen und effizienten Anlagen mehr stehen dürfen“, sagt Jäger-Bloh. Erschwerend kommen noch pauschale Abstandsvorgaben zwischen Windkrafträdern und Wohngebieten hinzu. „Hier wird Fortschritt verhindert. Anlagen, die am Ort akzeptiert sind, sollen und können nicht ersetzt werden.“

240 Meter hoch: Ein Riesenwindrad entsteht

Konkret ist dem Unternehmer das Drehfunkfeuer CVOR bei Nienburg ein Dorn im Auge. Im Umkreis von 15 Kilometern zur Navigationsanlage für den Luftverkehr dürfen wegen möglicher Störungen keine Windkrafträder gebaut werden. „Hier wird durch veraltete Technik, bornierte Bundesbehörden und auch politische Blockaden ein Riesenpotenzial verhindert“, sagt Jäger-Bloh. Er wünscht sich, dass die Anlage durch moderne Technik ersetzt wird, die im Einklang mit Windenergiegewinnung steht. Ziel seiner Kritik ist vor allem die Deutsche Luftfahrtsicherung ( DFS): „Tatsächlich blockiert die DFS auch Genehmigungen für das Repowering, um Flugsicherungsanlagen, die ihren Zweck gar nicht erfüllen, zu schützen. Unglaublich, dass das in Deutschland möglich ist.“

Außer der deutlichen Kritik an Flugsicherung und Politik blickt der Unternehmer auch auf anstehende Großprojekte voraus. So baut die dean-Gruppe im Frühjahr ein neuartiges Riesenwindrad in der Nähe von Oyten bei Bremen: Die Anlage ist 240 Meter hoch, hat einen Rotordurchmesser von 158 Metern und kann brutto 20 Millionen Kilowatt pro Stunde erzeugen. Zum Vergleich: Um diesen Ertrag zu erwirtschaften, seien früher rund zehn Anlagen mit einer Höhe von 100 Metern nötig gewesen, so Jäger-Bloh.

Lesen Sie auch:

Von Manuel Behrens