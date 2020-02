Neustadt

Auf dem Hof von Schloss Landestrost wird auch im Winter gearbeitet: Der Neubau des Westflügels ist in vollem Gange. „Der Baufortschritt läuft derzeit gemäß Zeitplan. Das milde Winterwetter trägt dazu bei“, sagt Anja Römisch, Geschäftsführerin der Stiftung Kulturregion Hannover, die das Schloss verwaltet. „Die Fertigstellung ist nach aktuellem Stand für das Frühjahr 2021 vorgesehen.“

Je weiter das Gebäude in die Höhe wächst, desto häufiger fragen sich Passanten: Fügt sich der Bau überhaupt in das Ensemble von Schloss Landestrost ein? Oder überragt er am Ende den Rest des Schlosses deutlich, stellt die historischen Flügel gar in den Schatten? Schließlich ist der Rohbau schon jetzt nahezu auf der Höhe der anderen Gebäude – dabei fehlt noch das komplette Dach.

So soll der Westflügel nach der Fertigstellung aussehen. Quelle: Mirko Bartels

Römisch gibt Entwarnung. „Der Eindruck, dass der Neubau die anderen Gebäude überragen wird, täuscht und ist je nach Sichtperspektive auch unterschiedlich“, sagt sie. Einen minimalen Größenunterschied von einigen Zentimetern, der mit bloßem Auge kaum erkennbar sein dürfte, gibt es dennoch. Bereits vor dem ersten Spatenstich im vergangenen Juli waren Stahlbetonstreifen im Boden gefunden worden. Diese mussten aufwändig entfernt werden, sodass der Baubeginn erst mit Verzögerung erfolgen konnte.

Fundamentreste blieben im Boden

Einige Fundamentreste des abgerissenen Westflügels aus den Fünfzigerjahren seien im Boden geblieben, in einer Tiefe von bis zu dreieinhalb Metern, erläutert Römisch. Und die wirken sich nun auf die Gebäudehöhe aus. „Da wir die alten Fundamente im Untergrund berücksichtigen müssen, wird die Tropfkante des Daches wenige Zentimeter höher liegen als beim Vorbau“, sagt sie. Aber: „Nach Fertigstellung wird sich das neue Gebäude ganz sicher harmonisch einfügen.“

Bauwerk aus den Fünfzigerjahren: der mittlerweile abgerissene Westflügel. Quelle: Benjamin Gleue (Archiv)

Dach soll optisch schweben

Insgesamt wird der neue, vierstöckige Westflügel wenig mit dem grauen Vorgänger aus den Fünfzigerjahren zu tun haben, der nur aus zwei Stockwerken bestand. Das hohe Sockelgeschoss findet sich als verglaste offene Fläche im Erdgeschoss des Neubaus. An der Hofseite wird ein gläsernes Eingangsportal mit massivem Kupferrahmen den Eindruck bestimmen.

Überhaupt soll das Innere des 3000 Quadratmeter großen Westflügels mehr natürliches Licht durch eine größere Anzahl von Fenstern erhalten. Ein Kunstgriff soll am Traufgesims am Dach angewandt werden: Da dieser aus Glas gefertigt wird, soll es aussehen, als würde das Dach über dem Westflügel schweben.

Der Neubau wird als Büro- und Verwaltungsgebäude errichtet. Als Mieter stehen das Amtsgericht und die Volkshochschule ( VHS) Hannover Land fest. Sie teilen sich das Gebäude. Geplant ist, dass die VHS das Erdgeschoss und die erste Etage beziehen wird.

Lesen Sie auch

Von Manuel Behrens