Neustadt

Individuelle Beratung zu wirtschaftlichen Themen in der Coroan-Krise bietet Neustadts Wirtschaftsförderer Uwe Hemens an. Von Neustarthilfen für Soloselbstständige über Krisenkonzepte bis zu Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung reicht die Bandbreite der Themen.

Er bietet die Beratungen online oder auch im persönlichen Gespräch an. Hemens will im zweiten Schritt auch helfen mit der Vermittlung von Ansprechpartnern aus dem Netzwerk der Wirtschaftsförderung, um noch punktgenauere Unterstützung leisten zu können. Kürzlich hatte die Wirtschaftsförderung mit Neustädter Geschäftsleuten ihre Probleme in der Krise besprochen.

Per E-Mail ist Uwe Hemens unter hemens@wifoe-neustadt.de und telefonisch unter (05032) 9634284 erreichbar.

Von Beate Ney-Janßen