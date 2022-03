Mariensee

Die Gewerbeschau und Familienmesse Robby findet in diesem Jahr am Wochenende, 23. und 24. April, in Mariensee statt. „35 plus 2 Jahre – Gemeinsam für den Nordkreis“ lautet das Motto, das sich die Nordkreisinitiative (NKI) überlegt hat. „Die Messe wurde von unserer Seite in den vergangenen zwei Jahren nicht abgesagt, sondern nur verschoben. Daher möchten wir an die 35 Jahre anknüpfen und demonstrieren das mit den plus zwei Jahren“, sagt Vorstandsmitglied Markus Heumann.

Gleiche Größe, kleineres Zelt

„Wir hoffen, dass zum 20. März auch tatsächlich die meisten Corona-Beschränkungen fallen werden, da wir unter den jetzigen 3G-Bedingungen keine Messe in der Größenordnung veranstalten könnten. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und könnten diese finanziellen Mehrausgaben allein für die Einhaltung der Regeln nicht stemmen“, erläutert Heumann. Bereits im Oktober und November wurden die Anmeldebögen an die Mitglieder verschickt. „Wir haben bis jetzt eine Buchungsmeldung von etwa 50 Prozent“, berichtet Vorstandskollegin Anja Giebel. „Wobei eine Neuanmeldung notwendig ist, da sich einige Aussteller durch die Corona-Krise umorientieren mussten“, ergänzt Bastian Sieg vom Vorstand.

Die Messe ist im Außengelände in der gewohnten Größe geplant, doch das Zelt ist kleiner konzipiert. „Das Zelt ist der größte Kostenfaktor. Es wäre unwirtschaftlich, ein große Zelt quasi auf Halde hinzustellen. Wir haben aber vom Vermieter Thorsten Lührs die Zusage, dass wir es spontan erweitern können, wenn die Buchungen für den Innenbereich das notwendig machen“, sagt Heumann.

Zugpferde haben zugesagt

Zusagen für die Ausstellung gibt es bereits von den großen Autohäusern, wie zum Beispiel Kahle und Trebeljahr. Auch das Balneon, die AOK und die Polizei sind dabei sowie die Bundeswehr mit ihrem Karrierezentrum-Truck. Beim Unterhaltungsprogramm tut sich ebenfalls etwas: Die Musik- und Showgard Poggenhagen bekundete bereits Interesse, die Sportvereine Bordenau, Wulfelade und Hagen ebenso. Für das beliebte Karussell muss allerdings noch ein adäquater Ersatz beschafft werden. „Der Schausteller hat, wie so viele aus seiner Branche, die Corona-Zeit wirtschaftlich nicht überstanden. Doch ich bin da schon dran, etwas Vergleichbares zu finden“, berichtet NKI-Vorstandsmitglied Matthias Homeyer.

Auch im Catering gibt es Veränderungen: Der Neustädter Gastronom Jürgen Stach, der bisher die Bewirtung auf der Robby übernahm, zieht sich größtenteils aus der Gastroszene zurück und steht für die Messe nicht mehr zur Verfügung. Für ihn übernimmt Tim Dralle, der in Immensen bei Lehrte das Landgasthaus Scheuers Hof betreibt. Für die Getränke ist weiterhin Thomas Müller von Müller’s Eck verantwortlich.

Die Austellerversammlung ist für Mittwoch, 30. März, um 19.30 Uhr, im Gasthaus Bartling in Wulfelade geplant. Einladungen werden den Ausstellern rechtzeitig zugeschickt. Anmeldungen für den Innenbereich können bis zum 8. April abgegeben werden. Für den Außenbereich ist dies bis zum 22. April möglich. Anmeldungen für das Bühnenprogramm nimmt Anja Giebel per E-Mail an office@nki-ev.de entgegen.

Von Susann Brosch