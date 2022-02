Neustadt

Der Blitzeranhänger der Stadt Neustadt macht auch im März seine Runde. Ab Dienstag, 1. März, steht er zunächst in Büren auf Höhe der Kita an der Kreisstraße 307 und wird aktiv, wenn zu schnell gefahren wird.

Am Donnerstag, 3. März, wird der Anhänger an der Walsroder Straße in Helstorf aufgebaut und wechselt zu Montag, 7. März nach Empede an die Landesstraße 191 nahe der Kita. In Eilvese steht er ab Donnerstag, 10. März, Am Hüttenkrug, in der Lindenstraße in der Kernstadt ab Dienstag, 15. März.

Ebenfalls in der Kernstadt, aber auf der Nienburger Straße müssen Verkehrsteilnehmer sich ab Donnerstag, 17. März, auf den Blitzeranhänger einstellen. Am Dienstag, 22. März, wechselt er wieder auf die Dörfer – zunächst nach Evensen auf die Landesstraße 191. In Schneeren wird auf der Landesstraße 360 ab Donnerstag, 24. März, geblitzt, an der Landwehr in der Kernstadt ab Dienstag, 29. März. Für April können sich Autofahrer bereits jetzt darauf einstellen, dass der Anhänger zu Beginn in Poggenhagen an der Kreisstraße 333 steht.

Von Beate Ney-Janßen