Neustadt

Der mobile Blitzeranhänger der Stadt Neustadt tourt auch im Februar durch die Kernstadt und das Neustädter Land. Auf seinen ersten Februar-Einsatz können sich Verkehrsteilnehmer ab Dienstag, 1. Februar, an der Wulfelader Straße, der Landesstraße 191, in Wulfelade einstellen.

Die Bundesstraße 442 innerhalb der Wunstorfer Straße in der Kernstadt ist der Standort des Anhängers ab Donnerstag, 3. Februar. Am Dienstag, 8. Februar, wird er an der Königsberger Straße in der Kernstadt erwartet, um am Dienstag, 15. Februar, erneut an die Bundesstraße 442, dann aber an der Moordorfer Straße in Poggenhagen, zu wechseln.

Ab Donnerstag, 17. Februar, wird an der Landesstraße 193 in Averhoy geblitzt, ab Dienstag, 22. Februar, auf Höhe der Schule in Otternhagen. Zum Ende des Monats wechselt der Anhänger nach Basse, wo ab Freitag, 25. Februar, Schnellfahrer an der Landesstraße 193 geblitzt werden.

Von Beate Ney-Janßen