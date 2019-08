Die Woche der Diakonie wird im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf von vielen Veranstaltungen begleitet. „Unerhört! #zuhören,...dranbleiben“ ist in diesem Jahr das Motto, das dazu aufruft, jede Lebensgeschichte zu respektieren und Menschen nicht an den Rand der Gesellschaft zu drängen.

Den Auftakt macht die Gruppe „Kirche im Gespräch“ auf dem Marktplatz in Wunstorf bereits Freitag, 30. August, 6. und 13. September in Wunstorf jeweils 9 bis 12 Uhr in der Fußgängerzone. Die Gruppe „Kirche im Gespräch“ möchte sich mit den Besuchern über das Thema der Diakoniewoche austauschen und Anregungen und Kritik aufgreifen.

„...dranbleiben“ – Musik und Speisen im Garten von Liebfrauen heißt es Montag, 2. September, ab 15 Uhr, in Neustadt am Gemeindehaus der Liebfrauen-Kirchengemeinde, An der Liebfrauenkirche 5-6. Das Familiencafé Vielfalt lädt zur Gartenfeier ein. Herzlich willkommen sind alle, die Spaß an Begegnung und Austausch haben. Für die Betreuung der kleinen Gäste ist gesorgt.

„Unerhörte Andachten – wir hören zu“, sind das tägliche Thema zwischen Montag, 2. und Sonntag, 8. September in Wunstorf, jeweils um 18 Uhr im Diakonisch-Kirchlichen Zentrum, Albrecht-Dürer-Straße 3a. Sich Zeit nehmen und über den Tellerrand zu sehen – die Lebenssituationen von Menschen wahrnehmen und sensibel werden für das Unerhörte – stehen auf der Agenda. Die Andachtsreihe wird von verschiedenen Personen gestaltet und geleitet. Darunter auch die Diakoniebeauftragte der gastgebenden Kirchengemeinde, Karin Wessel.

Unter dem Motto: „Unerhört! Schulden bei alten Menschen#zuhören – Warum ist das so?...dranbleiben – Welche Lösungen kann es geben?“ will Thomas Franzen, Schuldnerberater beim Diakonieverband Hannover-Land Dienstag, 3. September, ab 15 Uhr im Gemeinderaum der Kirchengemeinde „Zum heiligen Kreuz“, An der Kreuzkirche 11, Bokeloh, im Gemeinderaum beim Kirchenkaffee über seine Arbeit und Erfahrungen sprechen.

Ein Besuch des Diakonisch-Kirchlichen Zentrums ist für Mittwoch, 4. September, ab 9 Uhr in Wunstorf, Albrecht-Dürer-Straße 3a geplant. Die Teilnehmer des ökumenischen Frühstücks Kolenfeld machen sich auf den Weg, um Angebote und Nutzer des Zentrums im Stadtteil Barne kennenzulernen. Mittwoch, 4. September, ab 18.30 Uhr soll „Unerhört! - #zuhören (lernen)...“ im Mehrgenerationenhaus, Bäckerstraße 6, Wunstorf, auf dem Programm stehen. Christine Koch-Brinkmann, Leiterin der Lebensberatungsstelle der Kirchenkreises Neustadt-Wunstorf und Rinteln, will Denkanstöße zum Thema geben. Eine Einladung zum Imbiss und zur Begegnung rundet den Abend ab.

Eine diakonische Mittagsandacht gibt es Freitag, 6. September, ab 12 Uhr im Wunstorfum in der Stadtkirche, Fußgängerzone, Wunstorf. Zum Ausklang des Wochenmarktes lädt die Diakoniebeauftragte der Stifts-Kirchengemeinde, Frauke Harland-Ahlborn, zur mittäglichen Besinnung ein. In Neustadtstartet unter dem Motto „Dranbleiben – Zukunftswerkstatt“ in der Begegnungsstätte Silbernkamp (Eingang über die Albert-Schweitzer-Straße), Freitag, 6. September, 15 bis 18 Uhr und Sonnabend, 7. September, 10 bis 15 Uhr ein zweitägiger Workshop. Informationen und Anmeldungen unter Telefon (05032) 8017887.