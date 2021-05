Neustadt/Laderholz

Ein Wohnmobilstellplatz an der Suttorfer Straße – die Idee finden viele Neustädter gut. Christian Johne aus Laderholz sagt, er habe der Stadt bereits vor Jahren ein konkretes Angebot gemacht. Der ehemalige Fahrschulinhaber und begeisterte Wohnmobilist wollte einen solchen Platz betreiben, dabei auch das Freibadgelände nutzen. „Das wäre doch ideal gewesen, Sanitäranlagen sind schon vorhanden“, sagt er. Allerdings wisse er nicht, ob nun, vier Jahre nach der Schließung, alles noch im guten Zustand sei.

Auch auf der Facebook-Seite HAZ Neustadt findet die Idee Anklang. „Dann aber bitte mit dem Freibad als Attraktion“, kommentiert etwa Nutzer „Onkel Sa“. Und Britta Bockop ergänzt, ein schöner Spielplatz auf der Ostseite der Leine könnte auch nicht schaden. Heike Richter fände Stellplätze am neuen Schwimmbad Balneon ebenfalls gut, wie sie sagt: „Wir fahren selbst mit dem Womo und nutzen oft solche Plätze mit Sauna-Möglichkeiten. Verbringen den Tag in der Umgebung und dann abends schön in der Sauna entspannen.“

Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung haben Thema im Blick

Bisher gibt es einen ausgewiesenen Wohnmobilstellplatz gegenüber vom Freibad, doch der besteht nur aus einem Schild und einer Schotterfläche. Stromversorgung sowie Sanitäranlagen sind nicht vorhanden.

Der Wohnmobilstellplatz in der Suttorfer Straße ist schön gelegen, aber ohne wesentliche Ausstattungsmerkmale wie einen Stromanschluss oder Möglichkeiten, die Bord-Toiletten zu entleeren. Quelle: Mario Moers

Auch Stadtmarketing-Verein und Wirtschaftsförderung haben das Thema im Blick. Ein Arbeitskreis im Verein wolle sich unter anderem um bessere Wohnmobil-Stellplätze nahe der Kernstadt kümmern, sagt der Stadtmarketing-Vorsitzende Thorsten Steen. Es gehe darum, langfristig neue Nutzergruppen in die Innenstadt zu ziehen. Dabei spielen Touristen eine wichtige Rolle. Das Freibadgelände sei dafür sicher attraktiv, aber nicht die einzige Möglichkeit, sagt Steen. Auch Stellplätze am Balneon seien im Gespräch. Man werde nun Möglichkeiten und Kosten prüfen und dann möglichst zügig zu einer Lösung kommen.

Von Kathrin Götze