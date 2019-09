Otternhagen

Der Wolfsbestand in Niedersachsen wächst weiter, auch in der Region Hannover und im Neustädter Land. Dort sorgt der Leitwolf des Rodewalder Rudels weiter für Unruhe, besonders bei Pferde- und Nutztierhaltern. Deren Sorgen und Nöte hörten sich die Landtagsabgeordneten Sebastian Lechner ( CDU) und Stefan Birkner ( FDP) am Dienstagabend bei einer Diskussionsveranstaltung in Otternhagen an. Der Tenor der rund 40 vorwiegend älteren Besucher war eindeutig: Sie wollen den Rüden aus dem Rudel lieber heute als morgen tot sehen.

Die bisher erfolglose Jagd auf ihn betrachten einige sogar als Systemversagen. Kritisiert wurde vor allem die langsame Bearbeitung von Anträgen zum Herdenschutz. Dabei bemühen sich die Tierhalter um Zuschüsse beim Aufbau von Wolfschutzzäunen. Deutlich wurde aber auch, wie die zeitversetzte Reaktion der Politik auf die wachsende Wolfspopulation den Frust der Betroffenen nährt.

Systemversagen und Frust

Zur Galerie In Otternhagen berichteten Tierhalter und Jäger im Hotel Perl Landtagsabgeordneten der CDU und FDP von ihren Erfahrungen mit dem Wolf. Die meisten wollen den Rodewalder-Wolf tot sehen.

„Die Demokratie ist das Problem“, ruft ein Laderholzer Pferdehalter aufgeregt in den Saal des Hotelrestaurants Perl. Zuvor hat der Mann von seiner persönlichen Wolfsgeschichte erzählt. Den Antrag auf Herdenschutz habe er bereits im März beim Wolfsbüro gestellt. Das Wolfsbüro gehört zum weiteren Geschäftsbereich des niedersächsischen Umweltministeriums und ist die zentrale Behörde für Wolfsangelegenheiten. Eine Eingangsbestätigung sei ihm erst im Juli zugestellt worden, berichtet der Mann.

Rauer Ton gegenüber Politikern

„Wenn ich sehe, wie die Verwaltung arbeitet, wird mir gruselig“, urteilt er. In der weiteren Diskussion macht er deutlich, wie diese Erfahrung seine politische Einstellung prägt. „Im Osten gibt es eine Partei, die will den Wolf gar nicht. Deswegen hat sie auch so einen Zuwachs“, bemerkt er unmissverständlich in Richtung der beiden Landtagsabgeordneten. Auch, wenn es nur einzelne Wortbeiträge sind, die vom Wolfsmanagement der Landesregierung auf den Wahlerfolg der rechtspopulistischen AfD verweisen, so zieht sich der raue Ton gegenüber den Politikern durch den Abend.

Wolfsberater sieht hohen Datenstau

„Von der Geschwindigkeit der Zunahme ist die Politik überrollt worden“, sagt der unter anderem für Neustadt zuständige Wolfsberater Helge Stummeyer. Er kennt die Probleme der Halter, deren tote Tiere er nach dem Riss untersuchen muss. 17 gerissene Schafe zählt das landesweite Wolfsmonitoring im zweiten Quartal 2019 bisher in Niedersachsen – dazu kommen drei Rinder und ein Gatterwild. 27 Fälle seien derweil noch in Bearbeitung. „Es gibt einen sehr hohen Datenstau“, sagt der Wolfsberater. Die ehrenamtlichen Helfer, die unter anderem die Risse feststellen und Sichtungen überprüfen, hätten selbst Schwierigkeiten verlässliche Ansprechpartner im Wolfsbüro zu finden. Hört man sich heute Abend die Beiträge der Betroffenen an, scheint deutlich: Es hakelt im System.

Wolfsdiskussion im Hotel Perl in Otternhagen. Rund 40 Besucher sprechen mit den Landtagsabgeordneten Sebastian Lechner (con links, CDU) und Stefan Birkner (FDP) über die Sorgen, die eine zunehmende Wolfspopulation einigen Bürgern bereiten. Quelle: Mario Moers

Lechner kritisiert Angriffe auf Politik

„Deswegen sind wir heute hier, um uns anzuhören, wo etwas getan werden muss“, sagt Lechner. Der CDU-Landtagsabgeordnete ist selbst Jäger und engagiert sich dafür, den Wolf in das Jagdrecht zu übernehmen. Er setzt dabei auf einen Gesetzentwurf der Bundesregierung, die den Abschuss erleichtern soll. Dem pauschalen Vorwurf eines Politikversagens tritt Lechner entschieden entgegen. „Ihren Frust kann ich verstehen, den haben wir auch manchmal. Das gehört aber im demokratischen Prozess dazu“, so Lechner.

Kritik an jeder Form der Selbstjustiz

Jegliche Form der Selbstjustiz gegen oder für den Wolf verurteilt er deshalb scharf. In Richtung eines Wolfschützers, der sich an Aktionen gegen den Abschuss des Rodewalder Rüden beteiligte, sagte Lechner: „Es kann nicht sein, dass Recht nicht vollzogen wird, aus Angst vor denjenigen, die das verhindern wollen.“ Sein Landtagskollege Birkner fordert unbürokratische Hilfen für die Betroffenen. „Am Ende entscheiden die Wähler, ob sie ihre nächste Wahl auch an diesem Thema ausrichten“, sagt er.

