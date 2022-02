Wulfelade

Vier neue Mitglieder hat Wulfelades Feuerwehr 2021 hinzubekommen, sodass nun 48 Feuerwehrleute ausrücken können, wenn Alarm ausgelöst wird. Im vergangenen Jahr gab es diese Notwendigkeit lediglich dreimal, wie Ortsbrandmeister Stefan Thies zur Hauptversammlung mitteilte. In anderen Bereichen will Thies aber mehr Bewegung in seine Feuerwehr bringen.

Thies möchte unter anderem die Kinderfeuerwehr reaktivieren. Außerdem setzt er auf ortsübergreifende Dienste mit benachbarten Feuerwehren. Anpacken kann Thies alle seine Vorhaben mit Alexandros Niketeas, der sein neuer Stellvertreter ist. Dessen Amtsvorgänger Wilfried Stelling hatte sein Amt zur Verfügung gestellt.

Etliche Beförderungen bei den Feuerwehrleuten

Etliche Mitglieder aus den Reihen der Aktiven konnten sich zudem für ihre Beförderungen feiern lassen: Stefan Hofmann, Jannes Lauschmann und Felix Mural, die nun Feuerwehrleute sind, Alice Hartmann, Michelle Lauschmann und Adrian Mural als Oberfeuerwehrleute, Leon Kehrbach und Jan Hendrik Stünkel als Hauptfeuerwehrmänner und Jasper Hartmann, der zum Feuerwehrmann-Anwärter ernannt wurde.

Grund zum Feiern gab es auch für langjährige Mitglieder, die mit dem Niedersächsischen Ehrenzeichen bedacht wurden: Fabian Fette, Michael Pauluth und Jan Hendrik Stünkel für 25 Jahre sowie Jörg Ahrbecker, Friedhelm Klingemann, Heinrich Stünkel und Reinhard Brückner für 50 Jahre. Das Niedersächsische Abzeichen des Landesfeuerwehrverbandes für 40-jährige Mitgliedschaft erhielt Klaus Brückner.

Von Beate Ney-Janßen