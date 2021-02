Neustadt

Die erste Runde der Platzvergabe für das Kitajahr ab August 2021 ist abgeschlossen. Insgesamt verzeichnet die Stadt rund 900 Anmeldungen für alle Krippen- und Kindergartenplätze im Stadtgebiet. Eltern konnten jeweils drei Wünsche abgeben, welche Einrichtung sie bevorzugen. 615 Eltern haben in den vergangenen Tagen bereits eine Zusage bekommen. Ihre Kinder kommen in die Kita der ersten Wahl. 288 Eltern hatten dieses Glück nicht. „Wer eine Absage bekommen hat, sollte sich jetzt im Familien-Service-Büro melden, um die anderen Wünsche zu besprechen“, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley.

„Wir stehen im Regionsvergleich gut da“

Die Stadt geht derzeit davon aus, dass unterm Strich geeignete Plätze für fast alle Eltern und Kinder gefunden werden können. „Im Regionsvergleich stehen wir ziemlich gut da“, so Schley. Die Versorgungsquote bei Kindergartenplätzen liege bei 92 Prozent, Krippenplätze stehen für 35 Prozent der Kinder zur Verfügung. Die Lücke von 8 Prozent führe bei den Kindergarten-Plätzen nach Auskunft der Stadt nicht dazu, dass einige Eltern auf der Strecke blieben. So gibt es aktuell noch insgesamt 99 Krippen- und Kitaplätze, die nicht im ersten Durchgang vergeben werden konnten.

Das kann etwa daran liegen, dass die Wünsche der Eltern nicht zu den freien Plätzen in der Umgebung passen. Der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz besagt nicht, dass die Kita auch gut erreichbar sein muss. In Neustadt habe aber ohnehin noch nie jemand sein Recht auf einen Platz einklagen müssen, so die Stadtsprecherin. Neben den freien Plätzen gibt es noch insgesamt 120 Anmeldungen von sogenannten Flexi- oder Kann-Kindern. Hier müssen die Eltern sich noch entscheiden, ob die Kinder möglicherweise bereits in die Schule gehen. Dann würden weitere Plätze frei.

Das Familien-Service-Büro erreichen Eltern unter der Telefonnummer (05032) 84323 oder 84342.

Von Mario Moers