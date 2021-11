Neustadt/Wunstorf

Co-Working-Spaces auf dem Land – wie geht das? Zu diesem Thema hat das Leader-Regionalmanagement ein Dorfgespräch mit allerhand Fachleuten für Mittwoch, 17. November, ab 18.30 Uhr angekündigt. Wegen der erneut aufwärts schießenden Corona-Zahlen wollen die Veranstalter lieber doch kein Präsenztreffen.

Sie haben den Austausch ins Internet verlegt: Über die Videokonferenzplattform Zoom kann jeder kostenlos daran teilnehmen – vorausgesetzt, es geht noch am Dienstag, 16. November, eine Anmeldung ein. Die geht an das Regionalmanagement bei der Sweco GmbH, Telefon (0511) 3 40 71 53, oder per E-Mail an pia.thois@sweco-gmbh.de. Nach Anmeldung bekommen die Teilnehmenden den Link sowie weitere Informationen.

Von Kathrin Götze