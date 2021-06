Neustadt/Poggenhagen

Kunst zum Hören – darum geht es bei der Kunstausstellung IntraRegionale, die von Sonntag, 13. Juni, bis Sonntag, 18. Juli, läuft. An zwölf Orten in der Region Hannover präsentieren lokale Kunstvereine die Installationen internationaler Künstler. Auch der Kunstverein Neustadt, das Kulturgut Poggenhagen und die Jugendkunstschule beteiligen sich mit einigen Veranstaltungen.

Die IntraRegionale findet nach 2016 zum zweiten Mal statt. Das Projekt soll vertraute Orte in neuem Licht erscheinen lassen und die Lust am genauen Hinhören wecken, schreiben die Veranstalter. Die Kunstwerke stehen dabei gerne auch an ungewöhnlichen Orten: etwa im Parkhaus Lehrte oder auf dem Wertstoffhof in Bissendorf.

Kunstwerk in den Kasematten

Clara Oppel installiert einen ihrer Lautsprecher in der Schlosskasematte. Quelle: Kathrin Götze

Der Kunstverein Neustadt hat die Künstlerin Clara Oppel für die Ausstellung gewonnen. Die in Graz lebende deutsche Künstlerin ist international tätig und spezialisiert auf die Kreation akustischer Kunstwerke und Skulpturen. In Neustadt wird sie ihre Klanginstallation „Transient“ ab Sonntag, 13. Juni, 11 Uhr, in den Kasematten von Schloss Landestrost präsentieren.

An dem Raum habe sie besonders die Länge fasziniert, sagt die Künstlerin, die zur Vorbereitung der Vernissage bereits drei Wochen zuvor angereist ist. Grundlage des Kunstwerks sind Audioaufnahmen aus der Neustädter Umgebung, die Oppel per digitaler Bearbeitung zu einem neuen Klangteppich – sie nennt dies „spatial sound“ – verwoben hat. Insgesamt 128 Lautsprecher formen über die Strecke des 100 Meter langen Kasemattenganges acht audiovisuelle Klangzonen. „Es ist eine Symbiose aus Raum und Klang“, erklärt Oppel das Projekt.

Verein bietet Begleitprogramm

Künstlerin Clara Oppel (von links) bereitet mit Henry Gathmann, Christian Fahlke und Hermann Langheim vom Kunstverein Neustadt ihre Klanginstallation vor. Quelle: Dietmar Fienemann

Das Kunstwerk können Interessierte nach der Eröffnung freitags und sonnabends von 14 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 17 Uhr bewundern. Vom 9. bis 11. Juli ist die Installation nur für Gäste der Landpartie zugänglich. Der Kunstverein hat zudem ein Begleitprogramm rund ums Thema akustische Kunst entworfen: Dazu zählen etwa ein Vortrag über die Klangkunst und eine Radtour mit anschließendem Konzert. Für Informationen zur Anmeldung und geltenden Corona-Regelungen verweist der Kunstverein auf die Webseite der IntraRegionale unter www.intraregionale.org.

Bioakustik am Kulturgut Poggenhagen

In Poggenhagen präsentiert das Kulturgut an der Straße Gut Harms 5 zwei Installationen des Kölner Künstlers Peter Simon. Sein Werk „Meta_Morph“ befasst sich mit der Bioakustik – der Kommunikation von Tieren und Organismen – sowie dem Verhältnis von Mensch und Natur.

Simon will dafür die hölzerne Landart-Skulptur „Bovista“ im westlichen Teil des Parks mit „Anregern“ zum Schwingen bringen – die Besucher können dann erforschen, wie sich das außer- und innerhalb des begehbaren Artlabs anhört. Der Holzkörper, der gleichermaßen an ein abgestürztes Raumschiff wie an einen überdimensionalen Pilz erinnert, ist zur Intraregionale 2011 entstanden – damals hatte die Ausschreibung nach kleinen Behausungen für Künstlerinnen und Künstler gefragt. Auch eine weitere Installation im Gutspark will Simon noch aufbauen – diese wird näher am Gutshaus und der Bühne davor zu finden sein.

Simon beschäftigt sich als Künstler mit Kategorien wie Klang-Ökologie, Psycho-Akustik und Bio-Akustik. Ihm gehe es darum, Dinge, die uns umgeben, aus verschiedenen Perspektiven und anders zu sehen, sagt er. Wie kommuniziert die Natur mit Menschen? Können die menschlichen Sinnesorgane die Vielfalt der Naturklänge wahrnehmen? Und stören vom Menschen gemachte Töne die Harmonie der natürlichen Geräuschkulisse? Bei aller Schwere solcher Themen legt Simon Wert darauf, seine Werke mit einer Prise Humor zu würzen. Zugänglich ist der Gutspark täglich von 8 bis 20 Uhr. Auch dort sind Begleitveranstaltungen in Planung.

Akustische Kunst für Kinder

Die Jugendkunstschule hat sich zur IntraRegionale eine Aktion für junge Künstler ab acht Jahren ausgedacht: Am Donnerstag, 10. Juni, von 14 bis 17 Uhr können sich diese beim Bau von Musikinstrumenten aus unterschiedlichen Materialien kreativ ausleben – der ursprünglich für den 19. geplante Termin musste kurzfristig verlegt werden. Bei einem kleinen Konzert können die Instrumente getestet werden. Treffpunkt ist die Jugendkunstschule an der Lindenstraße 13. Interessierte melden sich per E-Mail an kunstschule.juku.neustadt@web.de.

Unter dem Titel „Grashalmflöte, Klangholz und Co.“ können Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren mit ihren Eltern ausprobieren, wie sie der Natur ihre ganz eigene Musik entlocken können. Naturpädagogin Elke Bohn vom Naturpark Steinhuder Meer und Musikpädagogin Kathrina Hülsmann gehen mit den Familien auf Klang-Entdeckungstour.

Das Angebot des Naturparks Steinhuder Meer und der Hörregion Hannover in Kooperation mit dem KulturGut Poggenhagen und dem Kunstverein Neustadt am Rübenberge findet an drei Terminen statt: Am Sonnabend, 19. Juni, 14.30 bis 17.30 Uhr, im Gutspark Poggenhagen, Gut Harms 5; am Sonntag, 20. Juni, 14.30 bis 17.30 Uhr, im Amtsgarten am Schloss Landestrost sowie am Sonnabend, 17.Juli, 10 bis 12.30 Uhr, auf der Badeinsel Steinhude.

Die Teilnahme kostet für Kinder 1,50 Euro, für Erwachsene 3 Euro. Verbindliche Anmeldungen nimmt Elke Bohn unter Telefon (0511) 61626123 oder per E-Mail an elke.bohn@region-hannover.de per E-Mail an. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten einen Sonnenschutz, wetterangepasste Kleidung und gegebenenfalls Wechselsachen, etwas zu essen und Getränke für die Pause mitbringen, bei Bedarf ein Sitzkissen und natürlich eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Von Alexander Plöger und Kathrin Götze