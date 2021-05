Liethe/Borstel

Mildes Frühlingswetter, bedeckter Himmel und nicht mehr als ein laues Lüftchen – die Bedingungen für die Paddeltour auf der Leine von Familie Riechmann sind an diesem Tag ideal. Mutter Karin, Vater Thorsten und die Söhne Niklas und Falko stehen auf einer Wiese. Gelb leuchtet der Löwenzahn im noch feuchten Gras, blau leuchten die Kanus, die Daniel Quambusch vom Borsteler Kanu-Verleih Naturnah paddeln bereitgelegt hat. Unbestimmt ist die Farbe der Leine, die sich durch die Landschaft windet. So wie hier an dem kleinen Anlegesteg in der Nähe von Liethe wird die Familie für die nächsten zweieinhalb Stunden den Fluss erleben: Träge fließend und mäandernd. Natur pur, mal aus einer anderen Perspektive.

Viele Touren enden am Schloss Landestrost

Quambusch setzt die Familie nicht nur in die Leine. Er fischt sie auch wieder heraus – beziehungsweise die Kanus, denn angesichts der Pandemie darf er Hilfestellungen beim Ein- und Aussteigen nicht geben. Vor drei Jahren hat er den Kanu-Verleih übernommen. Bis zu 72 Leute kann er zu anderen Zeiten gleichzeitig aufs Wasser bringen. Momentan nimmt er nahezu ausschließlich Familien an. Doch die kann er mit zeitlichem Abstand beruhigt und ohne Infektionsgefahr in die Leine setzen, wie er sagt.

Strecke geht bis nach Bremen

„Auf dem Leine-Abschnitt im Neustädter Land bin ich der einzige Anbieter“, sagt er. Im hannoverschen Bereich gebe es noch weitere. Die nördlichste Einstiegsstelle des Borstelers ist bei Garbsen-Schloss Ricklingen. Von dort bis nach Wunstorf-Liethe dauert eine Paddeltour eineinhalb Stunden. Der nächste Stopp ist Neustadt. Für die meisten seiner Paddler ist dort am Hafen beim Schloss Landestrost Schluss – flussabwärts versperrt die Wassermühle den Weg. Wer wolle, könne die Boote aber umsetzen und bis Basse fahren, sagt Quambusch. Oder sich bei Bedarf eine ganze Paddelwoche inklusive Übernachtungen auf Wiesen und Campingplätzen von ihm zusammenstellen lassen, sagt er. Bis hoch nach Bremen.

Daniel Quambusch bietet Kanu-Touren auf der Leine im Neustädter Land an und ist selbst überzeugter Kanute. Quelle: Beate Ney-Janßen

Eine gute Portion Idealismus ist bei seinem Geschäft dabei. Erst recht seit Corona. Quambusch ist froh, dass er sich kurz vor dem Ausbruch der Pandemie entschieden hatte, eine Festanstellung als Erzieher anzunehmen und die Paddeltouren nur noch als Nebenerwerb laufen zu lassen. Das Erlebnis der Natur auf der Leine will er aber dennoch anbieten.

„Naturnah paddeln“ habe er sein Unternehmen genannt, weil die Erlebnisse auf dem Fluss eben genauso seien. Aber auch, weil er zu Naturerlebnissen ermuntern will. Das helfe fürs Umweltbewusstsein, das er selbst noch fördert, indem er seine Touren beispielsweise für diejenigen günstiger anbietet, die mit Fahrrädern oder öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Belohnung für die Schonung der Natur. Das lässt er sich etwas kosten, diverse Staffelungen hat er auf seiner Homepage www.naturnah-paddeln.de aufgelistet.

Unglaubliche Stille und Eisvögel auf dem Wasser

Während er am Liether Steg steht und leise das Läuten von Bordenaus Kirchenglocke über den Fluss schallt, schwärmt er von den Leine-Touren. Von der „unglaublichen Stille“ auf dem Wasser, von Bibern und Nutrias, die er beobachtet hat. Selbst Eisvögel flatterten dort herum.

Wasser, Stille, Fauna und mit etwas Glück sogar Eisvögel und Biber - das sind die Aussichten für eine Paddel-Tour auf der Leine. Quelle: Daniel Quambusch

„So ein Träumchen“, sagt Karin Riechmann, nachdem sie am Anleger in Neustadt das Kanu verlassen hat. Dass sie sich in diesem letzten Moment der Tour einen Fehltritt leistet, den sie mit einem Leine-feuchten Bein bezahlt, quittiert sie mit einem Achselzucken. Ihr Mann kommt ebenfalls ins Schwärmen, erzählt von der urigen Fahrt, die ihn streckenweise an Mangroven-Wälder erinnert habe. Und auch den beiden Jungen, 14 und 16 Jahre alt, hat der Ausflug gut gefallen.

Von Beate Ney-Janßen