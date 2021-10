Nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg zum Naturschutzgebiet Totes Moor am Steinhuder Meer sind die Kläger gegen das Fahrverbot an der Uferzone enttäuscht, aber nicht entmutigt. Die Anwälte behalten sich vor, die Urteilsbegründung genau zu prüfen und gegebenenfalls in Revision zu gehen.