Wenn die Bahn Baustellen plant, braucht sie lange Vorlaufzeiten. Mit einigen Umbauten an den Bahnhöfen Neustadt und Wunstorf wird sich der Verkehrsausschuss der Region Hannover bereits am 21. Januar beschäftigen, obwohl sie erst in einigen Jahren beginnen werden.

Im sogenannten Expresskreuz Bremen Niedersachsen sollen künftig auf den Linien RE1 und RE8 längere Züge fahren. Bisher bieten die Züge jeweils 800 Plätze, in Zukunft sollen es einmal 1060 werden. Das gehe auf eine Änderung der Richtlinien zurück, heißt es in der entsprechenden Drucksache der Region Hannover.

Bahnsteige in Neustadt werden 50 Meter länger

Die Bahnsteige auf der Strecke zwischen Hannover und Bremen müssen dafür jeweils 270 Meter Länge aufweisen, damit die Passagiere weiterhin auf der gesamten Länge ein- und aussteigen können. In Neustadt müssen die Bahnsteige 1, 2 und 3 deshalb um jeweils 50 Meter verlängert werden. Das geht nur in Richtung Süden (Poggenhagen), weil nördlich des Bahnhofs direkt die Bahnbrücke über die Landwehr anschließt.

Barrierefreier Ausbau in Wunstorf

In Wunstorf hat der Mittelbahnsteig der Gleise 2 und 3 bereits die nötige Länge. Er müsse aber noch barrierefrei eingerichtet werden. Bislang fehlten dort noch die sogenannten taktilen Elemente, also Bodenplatten mit Struktur, die zu einem Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte angeordnet werden. Der Bahnsteig 4 soll zum Teil erhöht werden, damit Reisende mit Rollstühlen oder Rollatoren dort ungehindert in den Zug gelangen können.

„Es zieht sich noch ein wenig“

Laut Regionssprecher Klaus Abelmann sollen die entsprechenden Planunterlagen 2024 vorliegen. Anschließend folgt das nötige Verfahren, um Baurecht zu schaffen, die Umbauten zu finanzieren (zum Teil über Fördergeld), und schließlich der Bau. „Es zieht sich also noch ein wenig“, sagt Abelmann. Allein die Kosten für die Entwurfsplanung beziffert die Region auf rund 610.000 Euro, inklusive erwarteter Preissteigerungen. Die Baukosten schätzen die Planer bislang auf rund 4 Millionen Euro, „Belastbare Kostenangaben können aber erst mit Vorliegen der Planung gemacht werden“, heißt es. Man rechne mit Förderung von Bund und Land.

Um die Zeit bis zur Fertigstellung zu überbrücken, werde man zunächst Züge mit 220 Metern Länge auf den genannten Linien einsetzen, heißt es noch. Später könnten dann jeweils weitere Mittelwagen ergänzt werden.

