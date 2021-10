Neustadt/Wunstorf

Mehr als eineinhalb Jahre Corona-Pandemie haben auch in der Steinhuder-Meer-Region ihre Spuren hinterlassen. Während Handel, Dienstleister und Gastronomie zumindest zeitweise Abstriche machen mussten, verzeichnete die Region rund um den Binnensee kräftige Besucherzuwächse. Welche Lehren die Meer-Anrainer aus der Pandemie ziehen können, ist Schwerpunktthema der 11. Steinhuder-Meer-Konferenz am Mittwoch, 10. November, im Schloss Landestrost.

Insel Wilhelmstein soll sich weiter entwickeln

Auch die Entwicklung auf der Insel Wilhelmstein wird thematisiert. Dort hat im Mai das neue Wirtstrio aus Dennis Karle, Thomas und Jana Weppler sein Inselresort in Betrieb genommen. Nach der Gastronomie soll nun auch die Ausstellung in der Festung überarbeitet werden, außerdem müssten Übernachtungsmöglichkeiten sowie die Abfahrtszeiten der Schiffe zur Insel besser kommuniziert werden, haben Gutachter empfohlen. Auch in Sachen Barrierefreiheit gebe es noch einigen Verbesserungsbedarf. Zum 20-jährigen Bestehen des Naturparks wollen die Verantwortlichen überdies auf vergangene Projekte zurückblicken und aktuelle Arbeitsschwerpunkte vorstellen.

Konferenz ist auch im Livestream zu sehen

2020 lief die Konferenz erstmals als Hybrid-Veranstaltung. In diesem Jahr können die Teilnehmer wieder etwas näher zusammenrücken, aber einen vollen Saal mögen die Veranstalter noch nicht planen. Es gelten 3-G-Regeln, zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die Konferenz per Livestream zu verfolgen. Die Fachkonferenz beginnt am Mittwoch, 10. November, um 13.30 Uhr, ein öffentlicher Teil mit Zusammenfassungen, Rück- und Ausblick läuft von 16.30 bis 18 Uhr.

Wer dabei sein will, sollte sich bis Freitag, 22. Oktober, anmelden, und zwar schriftlich bei der Region Hannover, Fachbereich Umwelt, Naturpark Steinhuder Meer, Höltystraße 17, 30171 Hannover, per Telefon unter (0511) 616-22634 oder per E-Mail an info@naturpark-steinhuder-meer.de.

Von Kathrin Götze