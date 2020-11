Neustadt

Ida spielt mit ihrem Klebestift, Ben füllt bunte Schnipsel in einen Becher und Henry ruft lautstark „Fertig!“ und hält stolz einen Stern in die Höhe. In der Großtagespflegestelle Wuselzwerge in der Windmühlenstraße haben die Kinder ihren Weihnachtsbaum bereits geschmückt

„Das ist unsere erste Aktion mit Außenwirkung“, sagt Saskia Kielbeck. Gemeinsam mit Renja Hornig hat sie im Mai dieses Jahres die Wuselzwerge in Neustadts City gegründet. Kielbeck und Hornig sind zufrieden, obwohl sie mit ihrer Gründung mitten in der Pandemie starten mussten. Sechs Wuselzwerge sind an fünf Tagen pro Woche bei ihnen. Im Dezember kommen noch zwei dazu, dann sind sie voll belegt.

Sechs kleine Wuselzwerge sitzen derzeit um den Tisch herum. Im Dezember kommen zwei hinzu. Quelle: Beate Ney-Janßen

Vorher soll aber noch ein Baum mit selbst gebasteltem Schmuck behängt werden. Die Immobilienagentur Grabbe-Lange hat ihn extra für die Aktion aufgestellt. Papiersterne und Joghurtbecher liegen auf dem Tisch, dazu viele bunte Transparentpapier-Schnipsel. Mit Klebestiften dürfen Ida und Ashley, Henry, Noah Phileas, Ben und Finley ans Werk gehen. Das ist von mehr oder weniger Erfolg gekrönt. Soweit es Fähigkeiten und Lust von ein- bis zweijährigen Kindern eben zulassen.

Weil der Auftraggeber nur wenige Schritte von den Wuselzwergen entfernt ist, überlegen Hornig und Kielmann noch, ob sie ihren Kinderbus – einen Bollerwagen – nehmen oder doch lieber im Gänsemarsch gehen. Den Baum dann zu schmücken – darauf freuen sich alle schon sehr.

Von Beate Ney-Janßen