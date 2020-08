Helstorf

Mit dem Titel „Königlich“ ist die 6. Sommermusik überschrieben, die am Sonntag, 9. August, um 17 Uhr, in der Helstorfer Kirche erklingen soll. Das junge japanisch-ungarische Musikerehepaar Yo Hirano und Tibor Mészáros aus Hannover präsentiert dann festliche Barockmusik in der beliebten Besetzung mit Barocktrompete und Orgel. Während die „Königin der Instrumente“, die Orgel, mit ihren unzähligen klanglichen Möglichkeiten bereits seit dem späten Mittelalter zu den wichtigsten Instrumenten zählte, fand das traditionelle „Instrument der Könige“, die schmetternde Trompete, erst in der Barockzeit ihren Weg in die Kunstmusik, wie Veranstalter Jan Katzschke erläutert.

Musiker haben internationale Konzerterfahrung

Auf einer solchen Trompete älterer Bauart, ganz ohne Ventile, spielt Tibor Mészáros. Er und seine Frau Yo Hirano, die in den USA und in Indonesien aufwuchs, verfügen über internationale Konzerterfahrung in renommierten Ensembles für Alte Musik. Die Zuhörenden können sich bei ihrem Auftritt als Duo auf festliche Werke von Händel, Albinoni und Fantini freuen.

Die barocke Helstorfer Kirche darf coronabedingt mit bis zu 50 Personen besetzt sein; weiteren Musikbegeisterten ist wieder durch die geöffneten Türen der Kunstgenuss im Freien möglich. Wie immer ist beim Betreten und Verlassen der Kirche das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht, der jedoch während des Konzertes abgenommen werden darf. Der Eintritt ist frei, die Kollekte kommt den Musikern zugute.

