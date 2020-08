Scharrel/Otternhagen

Yoga ist für Melina Moonstone viel mehr als nur Übungen auf einer Matte. Für die 29-Jährige aus Scharrel ist es Philosophie und Lebensweise geworden. Das will sie nach ihrer Ausbildung in einem indischen Ashram jetzt anderen Menschen vermitteln.

Auf dem elterlichen Hof in Scharrel steht sie früh morgens auf und beginnt den Tag mit Atemübungen und Meditation. Jetzt im Sommer geht sie dafür an einen kleinen Teich. Danach führt sie ihren Hund aus und verbringt anschließend viele Stunden mit Lektüre. Natürlich zu Yoga. Konzentriert zu arbeiten, sagt sie, falle ihr leicht. Das habe sie in den vergangenen Jahren gelernt.

Aus Lampe macht sie Moonstone

„Ich habe damit während des Philosophie-Studiums begonnen“, sagt Moonstone. Ihr eigentlicher Nachname ist Lampe. Moonstone, zu deutsch Mondstein, hat sie sich als eine Art Künstlernamen oder Marke ausgesucht. Hatte sie Yoga anfangs wegen der Körperübungen praktiziert, so merkte sie bald, dass wesentlich mehr dahinter steckt. Schnell war sie Feuer und Flamme für die philosophische Seite des Yoga. Davon wollte sie nach dem Studium viel mehr erfahren. Statt einer wissenschaftlichen Laufbahn zu Philosophie entschied sie sich für einen gänzlich anderen Weg.

Zwölf Stunden täglich im indischen Ashram

Der Weg zu ihrer ersten Ausbildung war weit. In Indien hatte sie einen Ashram gefunden, der Yoga-Ausbildungen anbietet. Dort bewarb sie sich und wurde angenommen. „Sechs Wochen, in denen wir an jedem Tag zwölf Stunden gearbeitet haben“, sagt sie. Eine Anstrengung, von der sie begeistert erzählt. Nach Neustadt kehrte sie Ende 2018 mit einer Urkunde zurück, die sie als Yoga-Lehrerin ausweist.

Nepal-Reise wegen Corona verschoben

Melina Moonstone meditiert im Lotus-Sitz. Quelle: Beate Ney-Janßen

Seitdem arbeitet sie weiter an sich, ihrem Wissen und ihrem Können und scheut dafür auch weite Wege nicht. Ihrer Reise zu Klöstern in Nepal hat die Corona-Krise im März zwar ein jähes Ende gesetzt. Doch die will sie später nachholen. Der Weg zur Erleuchtung ist lang, das hat sie längst realisiert und zitiert einen Guru: „Wenn man täglich eine Stunde auf dem Kopf stehen kann, ist man der Erleuchtung sehr nahe.“ Dieser Erleuchtung, sagt sie schmunzelnd, sei sie näher, aber lange noch nicht nahe gekommen.

Nun bietet sie ihren ersten Workshop an. Sie will anderen Menschen helfen, mehr innere Ruhe im eigenen Alltag zu finden. Für Sonnabend und Sonntag, 10. und 11. Oktober, nimmt sie unter www.melinamoonstone.com oder per E-Mail an melinamoonstoneofficial@gmail.com Anmeldungen an. Der Workshop findet in der Physiotherapie-Praxis Annika Stephan in Otternhagen statt.

Von Beate Ney-Janßen